إخلاء سبيل طبيب و6 متهمين في الإسكندرية.. ومحيي الدين: القلق ليس من عدد السكان بل من الاستثمار في البشر

شهدت الإسكندرية إخلاء سبيل طبيب و6 متهمين في قضية التشاجر التي أدت إلى وفاة فتاة، بينما أكد الدكتور محمود محيي الدين أن القلق الحقيقي في مصر ليس من عدد السكان بل من مدى الاستثمار في البشر. كما تم الإعلان عن ملتقى التوظيف الذي يوفر 20 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تفاصيل جديدة حول اقتصاد الحرس الثوري الإيراني. وفي مجال الثقافة، يستعد المركز الكاثوليكي للسينما لليوبيل الماسي للمهرجان، بينما تم حبس 25 شابًا وفتاة بعد إقامة حفل مخالف للآداب.

في إطار الأحداث الجارية في مصر، شهدت مدينة ال إسكندرية إخلاء سبيل طبيب و6 متهمين في قضية التشاجر التي أدت إلى وفاة فتاة، حيث أكدت إدارة المستشفى اتباعها للأصول المهنية والقانونية في التعامل مع الحادث.

وفي سياق آخر، أعلن قطاع التعليم عن تنظيم ملتقى التوظيف الذي يوفر 20 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني، مع تقديم أجور تصل إلى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. من جانبه، كشف الطيار طارق فهمي عن تفاصيل جديدة حول اقتصاد الحرس الثوري الإيراني، موضحًا أنه يمتلك اقتصادًا خاصًا وشبكات مالية في أمريكا اللاتينية وآسيا. وفي مجال الثقافة، أعلن رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عن استعدادهم لليوبيل الماسي للمهرجان، حيث سيُكرَّم 20 فنانًا ومثقفًا بجوائز تكريمية.

كما تم حبس 25 شابًا وفتاة بعد قيامهم بإقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في مدينة أكتوبر. وفي سياق اقتصادي، قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، إن قلقه لا ينبع من عدد السكان في مصر، بل من مدى الاستثمار في البشر.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد مديونياتها، لكن الموازنة تبين أن ما يُنفق على خدمة الدين أكبر من التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يتطلب مراجعة. وتابع محيي الدين أن اللجوء للاستثمارات العامة المباشرة عبر الاقتراض كان ضروريًا في السنوات الأولى بعد الثورتين، لكن الآن مع استقرار الدولة، يجب وقف هذا الخط.

ودعا إلى ضرورة وضع حد للاستدانة، مشيرًا إلى أن آخر مرة تحدث فيها عن هذا الموضوع كانت في المؤتمر الاقتصادي لعام 2022، حيث قال إن الوقت قد حان للحد من الديون. وفي سياق تاريخي، أشار إلى أن آخر مرة تخلفت فيها مصر عن سداد الديون كانت في عام 1882، وهو ما أدى إلى احتلال البلاد.

وردًا على تساؤل الإعلامي عمرو أديب حول إمكانية تقليل الديون إلى 90 أو 100 مليار دولار بدلًا من 164 مليارًا، أكد محيي الدين أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي قد اقتنع الآن باستقرار مصر، مما يجعل الاستدانة غير ضرورية. وأضاف أن الدولة يجب أن تركز الآن على الاستثمار في البشر، مشيرًا إلى أن الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية يجب أن يكون أكبر من الإنفاق على خدمة الدين.

وفي الختام، أكد أن مصر تحتاج إلى مراجعة أولوياتها المالية، حيث أن الإنفاق على الخدمات الأساسية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات





