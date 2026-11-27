تقرر الإخلاء الكامل لمنطقة الفلكي بالإسكندرية عقب انهيار جزء من واجهة عقار، حيث تبدأ اللجنة الهندسية أعمال الرصد لبرج نور الصباح وتوفر مساكن بديلة للمواطنين.

تواصل محافظة الإسكندرية عمليات الإخلاء الكامل للعقارين المتصدعين في منطقة الفلكي شرق المدينة، وذلك في إطار الاحترازات الأمنية والإنشائية المشددة بعد سقوط أجزاء من واجهة أحد العقارات بشارع السلام. وقد تم تحديد تاريخ 27 نوفمبر 2026 كوقت استكمال هذه الإجراءات الحاسمة لحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة ناتجة عن التصدعات الهيكلية التي رصدها خبراء الهندسة.

إجراءات العزل الأمني والعقاري في الفلكي

قالت المصادر الرسمية إن السلطات المحلية قامت بقطع جميع المرافق الخدمية عن العقار الملاصق لبرج نور الصباح، وهو إجراء وقائي صارم تم اتخاذه لمنع أي تفاقم في الحالة الإنشائية للمباني المجاورة. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً مباشرة لتوجيهات محافظ الإسكندرية، الذي أصر على سرعة اتخاذ كل السبل الممكنة لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم في المنطقة المحيطة بالحدث.

Also read بتروتريد تحدد 27 نوفمبر 2026 موعدا نهائيا لقراءة عدادات الغاز مع إتاحة سبل الدفع الإلكتروني

كما تم وضع خطة دقيقة لرصد ومتابعة أي تغيرات طفيفة أو كبيرة في درجة ميل برج نور الصباح، وذلك للوقوف بوضوح على حالته الإنشائية الدقيقة ومدى تأثره المباشر أو غير المباشر بالعقار المجاور الذي تعرض لأضرار. يتم تنفيذ هذه الإجراءات الفنية بعناية فائقة وفقاً لنتائج الرصد والتقييم الهندسي الذي تقوم به الفرق المتخصصة، لضمان عدم وجود أي مخاطر خفية تهدد السلامة العامة في الحي.

المعاينة الهندسية وتقديم السكن البديل

أجرت اللجنة الهندسية المعاينة الميدانية الدقيقة للعقارين المتضررين، وذلك برئاسة الدكتور محمود التوني، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وبحضور محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، لتقييم حجم الضرر وتحديد المسار الصحيح للإسعاف الإنشائي. وقد تقرر بشكل رسمي توفير سكن بديل مؤقت لسكان العقارين المتصدعين، استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة لهم ولأسرهم أثناء فترة الإخلاء.

Advertisement

تأتي هذه التدابير في إطار الحرص الشديد من قبل الجهات المختصة على عدم السماح بوجود أي تجمعات سكانية أو تواجد للسكان داخل العقارين الخطرين، وذلك لحين التأكد التام من سلامة الموقف الإنشائي النهائي. يتم التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات الهندسية المختصة، مع تأمين محيط العقارين ومتابعة الموقف على مدار الساعة لضمان استجابة فورية لأي طارئ.

التنسيق الأمني ونداء المحافظة للمواطنين

ناشدت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين الالتزام الكامل بتعليمات الإخلاء الصارمة، ودعتهم بشدة إلى عدم التواجد أو المرور بمحيط العقارين المحظورين لحين انتهاء أعمال الفحص الرصدي الهندسي وصدور التعليمات النهائية من الجهات المختصة. أكدت المحافظة أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية يأتي على رأس أولوياتها القصوى، مشددة على ضرورة تجنب المناطق المحاطة بالمعدات الأمنية.

جاءت هذه العملية بحضور كبار المسؤولين من بينهم اللواء ياسر أبو الخير، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد محمد السروجي، مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، بالإضافة إلى العميد أحمد إبراهيم، مدير مركز السيطرة بالمحافظة. كما شاركت المهندسة زينب السيد، رئيس حي منتزه أول، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية المعنية لضمان تنفيذ سلس للعمليات.

الآثار المترتبة على حي المنتزه الأول

يُلاحظ أن تأثير هذه الأزمة الإنشائية يمتد ليشمل حي المنتزه أول، حيث تم تعيينه كنطاق جغرافي رئيسي للتدخل السريع، مما يعكس خطورة الوضع على البنية التحتية للمناطق السكنية المجاورة. يظل التحدي الأكبر هو التأكد من استقرار برج نور الصباح والعقارات المحيطة به، وهو ما يتطلب استمرار الرصد الدقيق وتقييم المخاطر بشكل يومي.