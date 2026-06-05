إخلاء سبيل موكلة في قضية ابتزاز مسؤول التعليم بالقليوبية وتوجيه تهم بالرشوة والتحرش الجنسي

المحامي ناصر خطاب يعلن إخلاء سبيل المجنية في قضية ابتزاز مسؤول التعليم بالقليوبية، بينما تواجه النيابة المتهم باتهامات جناية طلب رشوة جنسية وجريمة تحرش وفقًا للمادة 103 و306 مكرر (أ) من قانون العقوبات.

أعلن المحامي ناصر خطاب، الذي يمثل المجنية في قضية ابتزاز مسؤول التعليم في محافظة القليوبية ، أن النيابة العامة في أول بنها أصدرت قرارًا ب إخلاء سبيل موكلته من سجن النيابة.

وأوضح الخطاب أنه حتى الآن لم تُوجه أي تهم رسمية إلى موكلته، وأن النيابة ستحيل المتهم إلى إجراءات استكمال التحريات غدًا. وقد أشار المتحدث إلى أن المتهم يواجه تهمًا تتعلق بجناية طلب رشوة جنسية بموجب المادة 103 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل موظف عمومي يطلب أو يقبل عطاءً لتحصيل مناصب أو تحسين وضع وظيفي يُعد مرتَشٍ ويعاقَب بالسجن المؤبد مع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما تم إعطاؤه أو وعد به.

كما تتضمن المادة 306 مكرر (أ) من نفس القانون حظرًا صريحًا للتحرش الجنسي، مع عقوبة سجن لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه، وتزداد الشدة إذا تكرر الفعل أو تم بوسائل تقنية أو إلكترونية. تكشف التحقيقات الأمنية التي أجرتها وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فيه مسؤول التعليم الإعدادي في القليوبية وهو يهدد طالبًا بطلب أموال مقابل تعديل درجات ابنتها ونقلها إلى مدرسة أخرى.

وعُرفت هوية الشخصية التي طُلبت منها الفدية بأنها ربة منزل مقيمة في دائرة الشرفة بالمنتزه في الإسكندرية، حيث أعربت عن رغبتها في نقل نجلتها إلى مدرسة أقرب لمكان سكنها بسبب الانفصال عن زوجها. وعند رفض إدارة المدرسة الطلب، لجأت إلى المسؤول المذكور في الفيديو في 11 مايو، حيث أقامت لقاءً معه وطلبت منه المساعدة مقابل مبالغ مالية غير محددة.

بعد اكتشاف الفيديو، تم القبض على المسؤول المتهم وتوقيفه من عمله الإداري في دائرة مركز شرطة بنها، وتم إصداره قرارًا بإيقافه عن العمل من الجهة المختصة. وقد أكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها ستستمر في جمع الأدلة ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتهم وفقًا لأحكام القانون. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم في القليوبية عن استكمال استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة وفقًا للمنهج الأزهر، في ظل استمرار التدابير الأمنية لضمان سلامة العملية التعليمية.

إن هذه الواقعة تثير قلق المجتمع حول سوء استغلال السلطة وتظهر الحاجة إلى تعزيز الرقابة والشفافية في المؤسسات العامة





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القليوبية ابتزاز رشوة تحرش جنسي إخلاء سبيل

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