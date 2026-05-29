إخلاء زفتا وجولة قصف إسرائيلي متسارعة على غزة بدمارٍ متصاعد

الجيش الإسرائيلي يهدد بإخلاء بلدة زفتا في جنوب لبنان تمهيدًا لقصفها، وفي الوقت نفسه يستهدف مساحات واسعة من غزة بطائرات مسيرة ومدفعية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين بما فيهم أطفال، في ظل استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي في بيانٍ رسمي أنه سيشرع في إخلاء بلدة زفتا الواقعة في جنوب لبنان ، في خطوة تمهيدية لتوجيه{"}ضربة جوية" في اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، شهد قطاع غزة موجةً جديدةً من الهجمات ال إسرائيل ية التي أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وقد وقع ذلك ضمن خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر 2025. وفقًا لتصريحات مصدرٍ طبي في مستشفى الشفاء، سُقِطَت قذيفة طائرة مسيرة على حي الرمال في غرب غزة، متسببة في مقتل أحد الشهداء وإصابة شخصين آخرين.

وفي مخيم النصيرات، أورد مصدرٌ طبي في مستشفى العودة إصابة طفلين نتيجة قصفٍ إسرائيلي استهدف تجمعًا سلميًا قرب أبراج أبو جبة في مخيم البريج، فيما أفاد شهود عيان أن طائرة مسيرة ضربت بلوك 12 بالمخيم، مما استلزم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. تعددت مواقع القصف خلال اليوم، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية ثلاث قذائف شمال شرق مخيم البريج دون وقوع إصابات تُذكر، كما استهدفت ساحة الشوا شرق غزة تجمعًا للمدنيين، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي وقتٍ لاحق، أبلغت مصادر محلية أن آليات الجيش الإسرائيلية اقتربت من جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، مطلقًا نيرانًا صوب السكان. كذلك تعرض فناء منزل في بلوك 9 بمخيم البريج للقصف، دون تسجيل ضحايا. في الوقت نفسه، توّجهت مروحية إسرائيلية إلى مخازن تجارية أسفل بناية "حرز" قرب ملعب اليرموك، مما أثار اشتعال حريق تم السيطرة عليه لاحقًا بفضل فرق الدفاع المدني.

إلى جانب القصف الجوي، أطلقت البحرية الإسرائيلية رشاشاتها وقذائفها نحو مراكب الصيادين على ساحل غزة، فيما قصفت المدفعية المناطق الشرقية لحي التفاح شرقيًا بدون تسجيل إصابات. وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد القتلى إلى 922 فلسطينيًا وإصابة 2,786 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار قبل أكثر من سبعة أشهر.

وفي سياق أوسع، يستذكر التقرير بداية الصراع في 8 أكتوبر 2023، عندما بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، حربًا مهددةً بإنشاء إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 172 ألف، أغلبهم من النساء والأطفال، وتدمير نحو 90% من البنى التحتية





