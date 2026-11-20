أكدت محافظة الإسماعيلية خروج جميع مصابي حادث ملاهي الشيخ زايد من المستشفيات بنصح، ونفت تقارير الغيبوبة، مطالبة وسائل الإعلام بالتحري والدقة في النشر لتجنب إثارة الذعر.

أعلنت المحافظة عن خروج جميع مصابي حادث ملاهي الشيخ زايد بالإسماعيلية من مرافق الرعاية الصحية، في خطوة تؤكد استقرار الوضع الصحي للمصابين وتأكيد سلامة الإخلاء الطبي الذي تم اتخاذه بسرعة وفعالية. وقد أكد مكتب المحافظ ة على خلو التقارير الرسمية من أي إصابات ذات مضاعفات خطيرة مثل الغيبوبة أو النزيف الداخلي، مما يطوي صفحة القلق الإعلامي الذي رافق الحادث.

نفي حالات الغيبوبة والنزيف الداخلي رسميا

نفى مدير فرع الهيئة بشكل قاطع جميع التقارير التي رددت عن وجود حالات غيبوبة أو نزيف داخلي بين المصابين، مؤكدا أن هذه الأنباء غير صحيحة ومفتقرة للواقع. وأوضح أن جميع المصابين تلقوا الرعاية اللازمة وغادروا المستشفى بسلام تام، مشددا على أن المستشفى لا يحوي أي حالات محجوزة حتى اللحظة، مما يعكس كفاءة التعامل الطبي مع الحوادث. وقد كان هذا التصريح الرسمي دافعاً أساسياً لتهدئة الأجواء وطمأنة الأسر المنتظرة للنتائج الطبية الدقيقة لكل حالة تم تداولها إعلاميا.

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موقف محافظة الإسماعيلية وإجراءات المتابعة المستمرة

نفت محافظة الإسماعيلية جملة وتفصيلًا ما تم تداوله عبر بعض المواقع والصفحات الإخبارية بشأن دخول أحد المصابين في حالة غيبوبة، مؤكدة أن كل الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وشددت المحافظة على استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية وأعضاء مكتب المحافظ بالمجمع الطبي بالإسماعيلية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهم حتى خروج آخر حالة. وقد دعت المحافظة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالدقة في النقل الإعلامي لتجنب إثارة القلق أو البلبلة بين المواطنين، مستخدمة المصادر الرسمية كمراجع وحيدة للصحة.

الشفافية الإعلامية ودعوة للتحري قبل النشر

أكدت إدارة الإعلام بمحافظة الإسماعيلية حرصها على إطلاع الرأي العام على تطورات الحادث بكل شفافية، من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها، لضمان تدفق المعلومات الموثوقة. وأهابت بوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات. يأتي هذا التنبيه في إطار استراتيجية واضحة للحد من المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على النفسية العامة واستقرار المجتمع خلال متابعة ملفات الكوارث.

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استقرار الوضع الطبي وتأكيد خروج جميع الحالات

يؤكد التقرير الطبي النهائي أن جميع المصابين غادروا المستشفى بسلام، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً على جاهزية البنية التحتية الصحية في المنطقة للتعامل مع الأزمات المفاجئة. وقد استمرت فرق المتابعة في المجمع الطبي بالإسماعيلية لحين تأكيد خروج آخر حالة، مما يعكس التزاماً رفيعاً بالمسؤولية الاجتماعية والرقابة الدورية على الأرقام والإحصاءات. كما تم توثيق هذه المعطيات لضمان عدم تكرار الشائعات حول وجود ضحايا محجوزين في غرف العناية المركزة أو في حالات حرجة غير معلن عنها.

دور المصادر الرسمية في مكافحة الشائعات

شددت السلطات المحلية على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية لتلقي التحديثات، بدلاً من الاعتماد على مصادر غير موثوقة قد تنشر بيانات خاطئة. وقد تم توضيح أن جميع الإجراءات الاحترازية قد اكتملت، وأن مصابي حادث ملاهي الشيخ زايد بالإسماعيلية لم يعودوا بحاجة لأي متابعة طبية مكثفة داخل المستشفى. وفي ختام البيان، أكدت المحافظة أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، من خلال تقديم حقائق ثابتة ونافية لكل ما هو إشكالي أو غير دقيق في الروايات المتداولة.