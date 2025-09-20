إدارة ترامب تفرض رسوماً بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B.. ضربة لقطاع التكنولوجيا

أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على الشركات للحصول على تأشيرات العمال H-1B، مما أثار جدلاً واسعاً في قطاع التكنولوجيا. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الإدارة للحد من الهجرة وتعديل سياسات العمل المؤقتة. مايكروسوفت وجيه بي مورجان تنصحان موظفيهما بالبقاء في الولايات المتحدة، بينما يشتد النقاش حول تأثير البرنامج على سوق العمل.

أعلنت إدارة ترامب عن خططها لفرض رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على الشركات التي تسعى للحصول على تأشيرات العمال H-1B ، وهي خطوة قد يكون لها تأثير كبير على قطاع ال تكنولوجيا ، الذي يعتمد بشكل كبير على العمال المهرة من الهند والصين. منذ توليه منصبه في يناير، كثف الرئيس السابق حملته ضد ال هجرة ، واتخذ إجراءات متعددة للحد من أنواع معينة من ال هجرة القانونية. وتعتبر إعادة هيكلة برنامج تأشيرات H-1B من أبرز جهود إدارته لإعادة تقييم سياسات تأشيرات العمل المؤقتة.

\وصرح وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، بأن الإدارة ترغب في أن تقوم الشركات بتوظيف الخريجين الجدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية، مؤكداً على أهمية تدريب المواطنين الأمريكيين. وقد أثارت تهديدات ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد تأشيرات H-1B جدلاً واسعاً في قطاع التكنولوجيا، الذي قدم مساهمات مالية كبيرة لحملته الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق توترات متزايدة حول قضايا الهجرة، حيث يرى البعض أن برنامج H-1B يساهم في خفض الأجور وتقويض فرص العمل للأمريكيين، بينما يرى آخرون أنه ضروري لجذب المواهب العالمية والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات. \بعد الإعلان عن الرسوم الجديدة، قامت شركات مثل مايكروسوفت وجيه بي مورجان بتوجيه النصائح لموظفيها الحاملين لتأشيرات H-1B، بما في ذلك حثهم على البقاء في الولايات المتحدة. وكشفت رسائل داخلية اطلعت عليها رويترز عن نصائح للموظفين المتواجدين خارج الولايات المتحدة بالعودة قبل الموعد النهائي المحدد. يجادل منتقدو برنامج H-1B، بمن فيهم العديد من العاملين الأمريكيين في مجال التكنولوجيا، بأنه يسمح للشركات بكبح الأجور وتهميش الأمريكيين القادرين على أداء الوظائف. أما المؤيدون، ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وحليف ترامب السابق إيلون ماسك، فيقولون إنه يجذب عمالًا ذوي مهارات عالية، وهو أمر ضروري لسد فجوات المواهب والحفاظ على تنافسية الشركات. يُذكر أن ماسك، مواطن أمريكي مُتجنس وُلد في جنوب أفريقيا، يحمل تأشيرة H-1B





ترامب H-1B هجرة تكنولوجيا وظائف

