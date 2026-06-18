إدارة الصيدلة بمديرية الصحة ببني سويف تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

تستمر إدارة الصيدلة بمديرية الصحة ببني سويف في تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واصلت إدارة الصيدلة ب مديرية الصحة ب بني سويف تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ب بني سويف ، ومتابعة الدكتورة إيمان صفوت مدير إدارة الصيدلة ، بهدف التأكد من توافر ال أدوية والمستلزمات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشنت فرق التفتيش الصيدلي جولات ميدانية شملت عددًا من المستشفيات، من بينها مستشفيات الواسطى، والرمد، والصدر، وناصر، والفشن، وسمسطا، حيث تم متابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل الصيدلي داخل تلك المنشآت. وتمت هذه الجولات في إطار خطة المتابعة الدورية لضمان انتظام العمل بالمنشآت الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكدت إدارة الصيدلة أن هذه الجولات تأتي لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل الصيدلي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين





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