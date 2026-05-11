إدارات تعليمية تحذر من الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 وتحذر الطلاب من المحاولات الغشية

أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية. أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية، بأنه سيتم تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس. كما حذرت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، بأنه يعاقب القانون رقم 205 لسنة 2020 كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية وأكدت أنها تحذر جميع الطلاب من محاولة الغش .

وفي هذا السياق ، أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس ، مشددة على التصدي لكل محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات . وقالت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات رادعة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة بإستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة .

كما أكدت مدير إدارة الهرم التعليمية ، على منع دخول الطلاب أو الملاحظين أو أي من القائمين على العملية الامتحانية بالهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، حتى وإن كانت مغلقة، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط الكامل . وحذرت مدير إدارة الهرم التعليمية ، السادة الملاحظين والمعاونين من التهاون في تنفيذ التعليمات، أو اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية ضد أي مخالفة يتم رصدها .

كما أصدرت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، بيانا رسميا ، قالت خلاله : يعاقب القانون رقم 205 لسنة 2020 كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات . والنيابة الإدارية ستتولى التحقيقات في كل ما يتعلق بقانون مكافحة الغش.

تحث وزارة التربية والتعليم السادة الملاحظين والمعاونين على الالتزام بالتعليمات وعدم الإقدام على أي خطوة غير مشروعة أثناء الامتحانات . هذا وقد أوضح القانون أن الكشف عن الإهمال أو التلاعب دون أي دواعي كسب يستطيع compter بغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه . يجب على الطلاب الالتزام بالخصوصيات التي يشار إليها في المواد والمنهج .. تحث وزارة التربية والتعليم على عدم التساهل والالتزام بتعليمات الإشراف حتى ينال الطالب أعلى درجاته وأكمل شهادته





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امتحانات الترم الثاني مكافحة الغش إلزامية العمل والتدقيق التوجيه الإشرافي مشروع قانون مكافحة الغش 205/2020

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العظمى تصل لـ41.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة المقبلة على المحافظاتأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية من الإثنين 11 مايو 2026 وحتى الجمعة 15 مايو 2026، مؤكدة استمرار الارت

Read more »

شروط تقديم اعتذارات عن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. والمستندات المطلوبةحددت وزارة التعليم، شروط تقديم اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026، والمستندات المطلوبة

Read more »

سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية والموالح والبطاطس تتصدران المشهد في أسبوعأصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ17 لعام 2026، عن الفترة من 2 إلى 8 مايو 2026، والذي استعرض أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات

Read more »

غدًا.. انطلاق امتحانات النقل بجنوب سيناء وسط استعدادات مكثفةتنطلق صباح غدٍ الاثنين الموافق 11 مايو 2026 امتحانات النقل بمدارس التربية والتعليم بمحافظة

Read more »

سعر الجنيه الذهب في قطر الآنيستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الأحد 10 مايو 2026

Read more »

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًايتزايد بحث ملايين المواطنين وأصحاب المعاشات عن موعد صرف مستحقاتهم عن شهر يونيو 2026، إذ من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو 2026

Read more »