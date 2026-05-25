إدارة الزمالك تضع شروطاً واضحة لبيع حارسها محمد صبحي في نافذة الانتقالات المقبلة

جمال الغندور يكشف عن موقف الزمالك من مستقبل محمد صبحي، موضحاً أن الإدارة لا تمانع رحيله بشرط تحقيق عائد مالي مناسب يضمن مصلحة النادي فنياً ومادياً.

كشف الإعلامي جمال الغندور ، في برنامج "ستاد المحور" التلفزيوني، عن الموقف الرسمي لإدارة نادي ال زمالك بشأن مستقبل حارس المرمى محمد صبحي خلال نافذة ال انتقالات القادمة.

أكّد الغندور أن الإدارة لا ترفض فكرة رحيل صبحي، لكن ذلك يكون ضمن شروط محددة تضمن تحقيق عائد مالي يضمن مصلحة النادي على المستويين الفني والمالي. ولا يُنظر إلى أي خطوة لبيع الحارس بصورة عشوائية، بل يُنتظر وصول عرض مالي يتماشى مع قيمة الصبحي الفنية، التي تُعد من أبرز العناصر في خط الدفاع عن مرماة الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الغندور أن المسؤولين في القلعة البيضاء يضعون مصلحة النادي فوق كل الاعتبارات، وبالتالي فإن أي قرار بشأن صبحي سيعتمد على ما إذا كان العرض سيجلب إيرادات كافية لتقوية الصفوف في صفقات أخرى. يُعتبر محمد صبحي من الحراس الشباب الذين أثبتوا جدارته خلال مشاركاته مع الزمالك، حيث قدم مستويات متميزة في عدد من المباريات واقتبس بمهاراته بين الجماهير.

هذا الأداء جعل صبحي محط أنظار عدد من الأندية التي تسعى لتعزيز حراسة مرماهم، ما زاد من الضغط على الإدارة للنظر بجدية في أي عرض يُقدَّم. رغم أن جمهور الزمالك يفضِّل بقاء صبحي في صفوف الفريق، فإن الإدارة قد تستجيب لعرض لا يمكن رفضه، خصوصاً إذا ساهم في توفير سيولة مالية تُستَخدم في تعزيز الفريق بصفقات جديدة خلال الموسم المقبل.

وفي هذا السياق، يسعى نادي الزمالك إلى إعادة ترتيب صفوفه على أسس منطقية، بحيث يضمن الاستقرار الفني للكوادر الأساسية ويستغل بعض العناصر المالية لتحقيق طموحات صيفية على مستوى التعاقدات. خطة الإدارة تتضمن تقييم شامل لجميع اللاعبين، وإقرار ما إذا كان الإبقاء على صبحي يخدم أهداف الفريق الفنية أم أن خروجه سيساهم في تحقيق توازن مالي يُمكن من خلاله إبرام صفقات تدعم احتياجات الجهاز الفني.

يبقى مستقبل محمد صبحي معلقاً بمدى قدرة الأندية المهتمة على تقديم عروض تُرضي الطرفين، وبينما ينتظر الزمالك العرض الرسمي، يبقى القرار النهائي رهن مقارعة الفوائد المالية والمتعلقة بالملعب. في النهاية، يُظهر موقف الإدارة توازناً بين الحفاظ على العناصر الأساسية للنادي وتوفير القدرة المالية اللازمة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنافس في الدوري المصري.





