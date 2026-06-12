Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

إدارة ترامب تعتزم ترحيل الإيرانيين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

أخبار News

إدارة ترامب تعتزم ترحيل الإيرانيين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
إدارة ترامب، جمهورية أفريقيا الوسطى، المرحّلين، دو
📆6/12/2026 1:16 AM
📰ElBaladOfficial
58 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 59%

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة ترامب مع جمهورية أفريقيا الوسطى لاستقبال المرحّلين من دول ثالثة.

أبلغ محاميان ومسؤول مطلع على الأمر وكالة رويترز، أن إدارة ترامب تعتزم ترحيل عدد من الإيرانيين ومهاجرين آخرين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي دولة تعاني من عدم استقرار مزمن وعنف وفقر.

ترامب: أنهينا الحرب مع إيران اليوم بمذكرة تفاهم قويةصفقة رائعة.. ترامب يعلن المفاجأة: حصلنا على كل ما أردناه من إيران والاتفاق قريباوقالت محاميتهما، إميلي تروستل، إن من بين الإيرانيين امرأتين تواجهان خطر التعذيب والاضطهاد في حال إجبارهما على العودة إلى إيران. وأضافت أن إحداهما اعتنقت المسيحية والأخرى ناشطة مؤيدة للديمقراطية. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ورئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى، التي توصلت مؤخراً إلى اتفاق لاستقبال ما يُسمى بالمرحّلين من دول ثالثة من الولايات المتحدة، على الفور على طلبات التعليق.

وأوضحت تروستل أن المرأتين احتُجزتا لدى وصولهما إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2024. العد التنازلي للحرب توقف فجأة.. ترامب يكشف مفاجأة كبرى قبل ساعات من ضرب إيرانرغم اقتراب الاتفاق.. دوي انفجار قرب ساحل سيريك جنوب إيران والأسباب مجهولةوأضافت أنهما تقدمتا بطلب لجوء في الولايات المتحدة وحصلتا على نوع من الحماية يُعرف بوقف الترحيل من قاضٍ في محكمة الهجرة الأمريكية، وهو ما يعني أن القضاة وجدوا أنهم يواجهون خطرًا يزيد عن 50% للتعرض للاضطهاد أو التعذيب في إيران.

وصرح مسؤول مطلع على الأمر لوكالة رويترز أن أول رحلة جوية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب الاتفاق من المتوقع أن تقل نحو 20 شخصًا، من بينهم سوريون وأفغان

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElBaladOfficial /  🏆 11. in EG

إدارة ترامب، جمهورية أفريقيا الوسطى، المرحّلين، دو

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-12 04:16:07