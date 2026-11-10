إدارة الغذاء والدواء تحذر من خطر فقدان البصر الدائم لأدوية إنقاص الوزن

أصدرت إدارة الغذاء والدواء تحذيراً جديداً بشأن أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن بعد ربطها بحالات نادرة من فقدان البصر الدائم، مع تفاصيل حول الأعراض والمخاطر الإحصائية.

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في إعلان رسمي صدر يوم الاثنين، عن إضافة تحذير صحي جديد ونافذ إلى جميع أدوية فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1، والمعروفة تجارياً بأسماء مثل أوزمبيك ويغوفي. يأتي هذا الإجراء التنظيمي الحاسم بناءً على أدلة علمية تظهر وجود علاقة محتملة بين استخدام هذه الأدوية الشائعة لإنقاص الوزن أو التحكم في سكر الدم، وبين حدوث مضاعفات بصرية نادرة قد تصل في بعض الحالات الحرجة إلى فقدان البصر بشكل دائم وغير قابل للعلاج.

تحليل بيانات سلامة الأدوية ودراساتها

بدأ علماء إدارة الغذاء والدواء الأميركية التحقيق الجدي في هذه المخاطر الصحية عقب نشر دراسة طبية في عام 2024، والتي أظهرت ارتباطاً واضحاً بين الإصابة باضطرابات بصرية محددة وبين المرضى الذين كانوا يتلقون علاجاً بالمادة الفعالة سيماغلوتايد. لتأكيد هذه الملاحظات السريرية، أجرت الإدارة تحليلاً شاملاً ودقيقاً شمل مراجعة أكثر من 125 تجربة سريرية منفصلة، بهدف تقييم مدى انتشار هذه المشكلة البصرية بين المستخدمين الواسعين لأدوية فئة GLP-1.

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وأظهرت النتائج الإحصائية التفصيلية للتحليل أن معدل الإصابة بهذا الاضطراب البصري سُجل لدى نحو 6 أشخاص لكل 100 ألف مريض تناولوا أحد أدوية هذه الفئة لمدة عام واحد على الأقل. في المقابل، كان معدل الإصابة أقل من 4 حالات لكل 100 ألف شخص بين المشاركين الذين تلقوا علاجا وهمياً أو استخدموا أنواعاً أخرى من الأدوية الخافضة لمستويات السكر في الدم، مما يشير إلى وجود ارتفاع طفيف ولكنه ملحوظ في معدل الإصابة بين مستخدمي أدوية GLP-1 مقارنة بغيرهم، رغم أن الحالة تظل نادرة للغاية من حيث التكرار.

آلية التأثير على العصب البصري والأعراض

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، استناداً إلى البيانات الطبية المتاحة، أن هذه المشكلة البصرية التي وردت تقارير عن حدوثها لدى مستخدمي جميع أدوية GLP-1، تنجم بشكل مباشر عن انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري. وهذا العصب مسؤول بشكل أساسي عن نقل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ، وأي خلل في إمداده بالدم قد يؤدي إلى تعطيل وظائفه الحيوية.

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وحدد الخبراء في الإدارة قائمة دقيقة من الأعراض المحتملة التي قد يسببها هذا الاضطراب، وتشمل تشوش الرؤية الذي يعبر عن عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح، بالإضافة إلى ظهور بقع عمياء تؤدي إلى فقدان الرؤية في أجزاء محددة من المجال البصري. كما تشمل الأعراض اضطراب إدراك الألوان، حيث تظهر الألوان بصورة مشوهة أو مختلفة عن طبيعتها، بالإضافة إلى حدوث تغيرات غير طبيعية أخرى في القدرة على الإبصار تتطلب تدخلاً طبياً فورياً.

تأثير التحذير على سوق الأدوية ومستحضراتها

ستتم إضافة هذا التحذير الرسمي إلى النشرات الطبية والملصقات التحذيرية لجميع الأدوية المنتمية إلى فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1، وهي أدوية واسعة الانتشار وتضم هذه الفئة نحو 12 دواء مختلفاً. تتوافر هذه العلاجات على شكل حقن أو أقراص تؤخذ عن طريق الفم، وتشمل علامات تجارية معروفة وواسعة الاستخدام في السوق العالمية، مثل زيباوند وأدوية أخرى تحمل اسم سيماغلوتايد، مما يجعل هذا التحديث إلزامياً لجميع المنتجات في هذه المجموعة.

كما رصدت الإدارة بلاغات إضافية عن الإصابة بهذا الاضطراب ضمن نظامها الإلكتروني المخصص لتلقي التقارير المتعلقة بالأضرار الدوائية والآثار الجانبية للأدوية، مما يعزز من ضرورة المراقبة المستمرة لسلامة المرضى. يُذكر أن هذه الفئة من الأدوية تشهد طلباً متزايداً في السنوات الأخيرة، سواء للاستخدام في إنقاص الوزن أو إدارة الأمراض المزمنة، مما يجعل التحديثات في ملصقات التحذير ضرورية لضمان وعي المرضى والممارسين الصحيين بالمخاطر المحتملة بدقة.