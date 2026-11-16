إدارة ترامب تسد ثغرة رقائق الذكاء الاصطناعي الموجهة للصين قبل زيارته لها

إدارة ترامب تعلن عن قاعدة جديدة تقيد وصول الصين لرقائق الذكاء الاصطناعي عبر مراكز بيانات خارجية قبل زيارة ترامب المتوقعَة، مما يهدف لحماية التكنولوجيا الأمريكية المتطورة.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن تنفيذ قاعدة تنظيمية جديدة تهدف إلى تقييد قدرة الصين على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة، والتي تُستخدم بشكل أساسي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة من خلال إغلاق ثغرة كانت تسمح للصين باستئجار قدرات حوسبة ضخمة من مراكز بيانات تقع خارج الحدود الأمريكية.

تفاصيل القاعدة الجديدة وآلية تنفيذها

تستهدف القاعدة الجديدة سد ما يعتبره مسؤولون في واشنطن ثغرة كبيرة سمحت للشركات الصينية بالالتفاف على الحظر المفروض من قبل وزارة التجارة الأمريكية، والذي يمنعها من شراء أكثر أنواع رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً، والتي تنتجها شركات مثل إنفيديا. وقد تم تشكيل هذه القاعدة للتعامل مع قدرة الصين على مواصلة الحصول على هذه التقنيات عبر استئجارها من مراكز بيانات في دول جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.

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تفرض القاعدة الجديدة قيوداً صارمة على مراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة، والتي توفر قدرات حوسبة هائلة لشركات تقع مقراتها في دول تصفها واشنطن بأنها عالية المخاطر، وتشمل الصين وروسيا وإيران. كما تُلزم هذه القاعدة مراكز البيانات بإجراء تدقيق دقيق بشأن عملائها لضمان عدم قيامهم بنقل التكنولوجيا إلى أطراف محظورة.

المخاطر الجيوسياسية والتراخيص المطلوبة

صرحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها أن هذا الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال ninety يوماً، سيؤدي إلى تقويض قدرة الشركات في الدول المستهدفة على استخدام الرقائق الأمريكية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الميزة التنافسية الأمريكية في مجال التكنولوجيا الحيوية والرقمية.

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كما تقتضي القواعد الجديدة الحصول على ترخيص خاص لتصدير الرقائق المتطورة إلى شركات تتخذ مقراتها في إندونيسيا أو ماليزيا أو سنغافورة أو تايلاند أو البرازيل. وفسرت وزارة التجارة الأمريكية هذا الإجراء بارتفاع مخاطر تهريب هذه التكنولوجيا في تلك الدول مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

التوقيت السياسي وتأثيرات الزيارة المقبلة

تأتي خطوة سد هذه الثغرة في توقيت حساس جداً قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لزيارة ترامب إلى الصين لحضور قمة اقتصادية. من المتوقع أن يلتقي الرئيس ترامب خلال هذه القمة بالزعيم الصيني شي جين بينج، مما يجعل هذه الإجراءات التنظيمية جزءاً من استراتيجية أوسع للتفاوض والمساومة.

شكلت قدرة الصين على مواصلة الحصول على هذه الرقائق المتطورة مصدر خلافٍ جوهري داخل إدارة ترامب، حيث رأى البعض أن السماح لهذه الوصول يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. ومن خلال إغلاق هذه الثغرة، تسعى الإدارة إلى وضع حدود واضحة للتعاون التكنولوجي قبل بدء المفاوضات الرسمية.