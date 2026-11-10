إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع رقمًا قياسيًا جديدًا لإنتاج النفط في 2026

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى 13.9 مليون برميل يوميًا في 2026، مع تراجع سعر خام برنت إلى 86 دولارًا في 2027.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تسجل الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنتاج النفط الخام للعام الرابع على التوالي في عام 2026. وجاءت هذه التقديرات في تقرير صدر يوم الثلاثاء، وأشارت فيه الإدارة إلى أن الإنتاج سيواصل مساره الصعودي خلال العام التالي.

وبحسب التقديرات، يتجه إنتاج النفط الأمريكي إلى الارتفاع من مستوى 13.7 مليون برميل يوميًا في عام 2025 إلى 13.9 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري. وتتوقع الإدارة أن يصل الإنتاج إلى 14.3 مليون برميل يوميًا في عام 2027.

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توقعات إنتاج النفط الأمريكي حتى عام 2027

ترفع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الخام، إذ تقدر أن يبلغ الإنتاج 13.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026. ويمثل هذا الرقم زيادة عن تقديرات عام 2025، التي بلغت نحو 13.7 مليون برميل يوميًا.

وتشير الإدارة إلى أن الإنتاج سيستمر في الصعود خلال عام 2027 ليبلغ 14.3 مليون برميل يوميًا. وبذلك تتوقع الإدارة أن تحافظ الولايات المتحدة على نمو إنتاجها النفطي لفترة أطول، مع تسجيل مستويات قياسية متتالية.

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أسعار خام برنت وأسباب التقلب في الأسواق

تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوسط سعر خام برنت بنحو 97 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 86 دولارًا في العام التالي. ويستند هذا التراجع المتوقع إلى تحسن المعروض العالمي وتزايد المخزونات النفطية.

وكانت أسعار الخام قد سجلت ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مدفوعة بتراجع المخزونات العالمية. كما ساهمت الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في الخليج، إلى جانب محدودية سعة الشحن وارتفاع تكاليف النقل، في تقليص المعروض المتاح في الأسواق.

وتتوقع الإدارة أن تتجه الأسعار إلى الانخفاض مع اقتراب نهاية عام 2027. ويعود ذلك إلى عودة معظم إنتاج دول الشرق الأوسط، باستثناء إيران، إلى مستويات ما قبل الحرب، بالتزامن مع إعادة تكوين مخزونات النفط تدريجيًا.

أسعار الديزل والبنزين في محطات الوقود الأمريكية

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط سعر الديزل في محطات الوقود خلال العام المقبل إلى 5.03 دولار للجالون، مقارنة بتقديرها السابق البالغ 4.49 دولار. وعدلت الإدارة توقعها لمتوسط سعر البنزين إلى 3.73 دولار للجالون، بعد أن كان التقدير السابق 3.56 دولار.

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ويعكس هذا التعديل توقعات بارتفاع تكلفة الوقود على المستهلكين في الولايات المتحدة خلال عام 2027. وفي المقابل، رجحت الإدارة زيادة المخزونات النفطية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تقلص الفارق السعري بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.