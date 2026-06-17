إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تنفي تحميل أولياء الأمور أعباء مالية لتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

نفت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية بالجيزة كل ما تم تداوله حول تحميل أولياء الأمور أعباء مالية لتوفير مستلزمات وتجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن ذلك جزء من الشائعات المغلوطة، وأن تجهيز اللجان هو مسؤولية الجهات التعليمية. كما تفقدت وكيل الإدارة جاهزية اللجان استعدادًا لانطلاق الامتحانات الأحد المقبل، مع التأكيد على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.

نفت إدارة حدائق أكتوبر ال تعليم ية التابعة لمديرية التربية وال تعليم بمحافظة الجيزة كل ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والجهات غير الرسمية، من أنباء تفيد بتحميل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أعباء مالية إضافية لتوفير مستلزمات أو تجهيزات خاصة بلجان امتحانات العام الدراسي 2025/2026 (امتحانات 2026).

وقد أكدت الإدارة في بيان رسمي لها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 هو مسؤولية كاملة يتحملها الجهات التعليمية المختصة، وأن جميع الاستعدادات الخاصة باللجان تتم من خلال الإدارة التعليمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك. كما أكدت أن مثل هذه الشائعات لا تعبر عن الإجراءات الرسمية المتبعة، ودعت الجميع إلى تحري الدقة والاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

وكانت وكيل إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، أسماء صلاح، قد تابعت صباح اليوم جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول (امتحانات 2026) بحدائق أكتوبر، والتي من المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو 2026. وشملت المتابعة التأكد من جاهزية اللجان من كافة الجوانب، بدءًا من النظافة العامة ونظافة دورات المياه، ومرورًا بسلامة الإضاءة والتهوية وفحص صلاحية مراوح التبريد لتوفير جو مناسب للطلاب، وصلاحية الأثاث المدرسي بما يتناسب مع المرحلة العمرية لطلاب الثانوية العامة.

كما تمت مراجعة مخارج الطوارئ واشتراطات الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزية غرف حفظ أوراق الأسئلة، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة والتجميل داخل المدارس ومحيطها. وأكدت الإدارة على التزامها بتهيئة كافة اللجان بالشكل الأمثل، والتأكد من توافر كافة الإمكانات اللازمة، وتوفير سبل الراحة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وبما يصونRIGHTсих حقوق الطلاب ويخلق بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ранее على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير في إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2026، مشيرًا إلى أهمية الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح. وفي هذا الإطار، تحرص إدارة حدائق أكتوبر التعليمية على تطبيق جميع التعليمات الصادرة من الوزارة، بما في ذلك فحص كافة التجهيزات والمرافق، والتأكد من جاهزية المراقبين والملاحظين، وضمان سير الامتحانات بشكل سليم وشفاف.

وتأتي هذه الإجراءات في إprintln نهج الوزارة المستمر لرفع كفاءة حضور الامتحانات، وتوفير بيئة تعليمية وامتحانية محفزة للطلاب، مع منح أولياء الأمور الثقة في أن العملية الامتحانية تسير وفق أطر واضحة، دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية تتعلق بالتجهيزات اللوجستية الخاصة باللجان





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