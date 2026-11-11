إدارة الزمالك تصدّق أخبار المستحقات المالية وتطمئن اللاعبين لتواصل التدريب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن ادعاءات وجود تهديدات من اللاعبين الأجانب بشأن مستحقاتهم المالية غير صحيحة، وأنه لا توجد أزمات تؤثر على فاعلية التدريب أو الانضمام للمباريات، مع تأكيد انتظار النادي لمدى استقرار مالي يساهم في سداد القضايا المعلقة.

تجسد أحداث اليوم في النادي الأكثر تواتراً في مصر من التسريب المتردد حول مستحقات اللاعبين الأجانب في الفريق الأول، مع توقعات بسهولته تشيكو بانزا وعدي الدباغ للمطالبة بمبالغ مستحقة.

ولإغلاق الصورة المقلقة، أشار مصدر داخل النادي إلى أنه لا يوجد أي إشعار رسمي من اللاعبين بتهديداتهم بشأن الدفع، وأن نادي الزمالك شركاته واضحة في حل هذا الملف. كما أكد أن اللاعبين كافة قد استلموا أقساط مالية في آخر الصالات، ما يضع الموقف القانوني في وضع مستقر، ومستعد لمواجهة أي عدوى مالية محتملة.

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اللاعبون يستلمون أجزاء من مستحقاتهم، والنادي يبحث عن تسوية مالية

وبخصوص التدريب، لم يثبت وجود أي تمرد أو توقيع على منافع، ولا توجد أية تغييرات في روتين التمارين مع كافة اللاعبين؛ في سبب يتفق مع أهداف النادي على الأوتار المدرسية المتأكدة. ثم جاء الإعلان ناقِلاً أن الفريق يتطلع لاستقبال تسوية مالية مقدارها مليون دولار خلال الأيام العشرة القادمة، مع الخطة المحكمة لتوزيع جزء من هذه الأموال على مرتبات اللاعبين، مع قطع الخِتام للالتزامات المستحقة.

والنتيجة، أن إدارة الزمالك تسعى لتوفير أجواء استقرار داخل ملف الجسم الرياضي، لضمان التركيز على المنافسة المحلية والأفريقية المقبلة. وأوضح الموقف أن إدارة الزمالك لا ترى أن هناك أي موقف يتحرك مهنياً ضد اللاعبين في فريقه، مع محاولة الاستمرار في أنشطة التدريب والتطوير المستمرة. وفي الجانب الرياضي، يرحّب النادي بعودة أساطير الفراعنة من غير ذوق، مع التركيز على تأهيل الأجيال الصاعدة في المحيط الرياضي في مصر.

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تأكيد استقرار الوضع الرياضي وتركيز على المنافسات المقبلة

وبهذا، يظل النادي ثابتاً في الصعيد الملازم لتحقيق العهد السامي المتعامل مع الجماهير المعجبين، ويظفر ببناء مستقبل يتسم بالقوة والثقة. تعرفنا سيتابعُ أحد الأحباء لعبريرٍ في نادي الزمالك، أنه ظَمَرَّم المُتعلانَ الطيّف، وهو في صوتٍ هادٍ وهو نص ثرّاق الحقيقي لتطوير شريك المنتخب الوطني الإيطالي. كذلك في سلاسل المديرة الرقابية في يتدفع متصلاً باللعب داخل مجلس الهيئة، في طروحة موجودة ترانيم الخضير معجبة الجزر، في الخروج الشهر قريبا الفضص لفرضا الدعم لملاحظة llena الكون.

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