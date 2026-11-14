إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تلغي التوقف الأرضي وترفع قيود الإقلاع

ألغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قرار التوقف الأرضي واستأنفت الإقلاع بعد تأخير وإلغاء آلاف الرحلات، وسط تحذيرات من وزير النقل من أزمة تمويل تهدد تحديث أنظمة الطيران.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلغاء قرار التوقف الأرضي ورفع قيود إقلاع الرحلات الجوية، بعد أن أدى الإيقاف المؤقت لحركة الطيران إلى تأخير وإلغاء آلاف الرحلات داخل الولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار في وقت أكد فيه وزير النقل الأمريكي أن البلاد تواجه حالة طوارئ تستدعي دعما ماليا عاجلا لتحديث أنظمة التشغيل القديمة في قطاع الطيران.

وبحسب ما تناولته التقارير، فقد بدأ المجال الجوي الأمريكي يخلو تدريجيا من الطائرات مع هبوط الرحلات، في حين استمر تعليق الإقلاع لفترة قبل أن يتم رفع القيود. ولم تحدد المعلومات المتاحة التاريخ الدقيق لهذه الإجراءات، إلا أنها جاءت ضمن سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران في الأيام الأخيرة.

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إلغاء التوقف الأرضي وعودة حركة الإقلاع تدريجيا

ألغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قرار التوقف الأرضي، وسمحت باستئناف عمليات الإقلاع للرحلات الجوية بعد الاضطراب الذي شهدته الحركة الجوية في البلاد. ويعني هذا القرار أن شركات الطيران أصبحت قادرة على تشغيل رحلاتها تدريجيا، مع استمرار المراقبة لضمان سلامة الملاحة.

وأوضح وزير النقل الأمريكي أن نحو 3500 طائرة كانت في الجو لحظة اتخاذ قرار إغلاق المجال الجوي. وقد أدى هذا العدد الكبير من الطائرات المحلقة إلى تعقيد عملية تحويل مسارها أو هبوطها بصورة آمنة في الوقت نفسه.

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وأشار المسؤولون إلى أن الهبوط الآمن لجميع هذه الطائرات كان الأولوية الأولى قبل أي إجراء آخر. ومع انتهاء عمليات الهبوط، بدأت الحركة الجوية تستعيد وتيرتها الطبيعية تدريجيا، رغم استمرار آثار التأخير والإلغاء على المسافرين.

أعطال الرادار ومطالب التمويل المعلقة في الكونجرس

طالبت وزارة النقل الأمريكية بتمويل بقيمة 30 مليار دولار لتحديث أنظمة الطيران القديمة، لكن وزير النقل الأمريكي أكد أن الوزارة لم تحصل إلا على مبلغ ضئيل من هذا الطلب. ويرى الوزير أن هذا الفارق يضع البلاد أمام تحديات كبيرة في تأمين سلامة الملاحة الجوية.

وقال وزير النقل الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب طالب الكونجرس بتوفير التمويل اللازم لتجديد أنظمة التشغيل القديمة وتحديثها، بما يضمن تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران. ويعكس هذا الطلب توجه الإدارة الأمريكية نحو معالجة المشكلة من جذورها بدلا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة.

وأوضح الوزير أن الوزارة رصدت حالة من عدم الاستقرار في أنظمة الرادار، إلى جانب ظهور مشكلة في الاتصالات بين الطائرات وأجهزة الرادار. وتعد هذه الأعطال من أبرز الأسباب التي دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار إغلاق المجال الجوي مؤقتا.

من جانبه، أكد وزير الأمن القومي الأمريكي الحاجة إلى نظام جديد للطيران، في إشارة إلى ضرورة استبدال البنية القائمة بأخرى أحدث. وأعلنت الإدارة الأمريكية تشكيل فريق رئاسي مكلف بإنشاء هذا النظام الجديد، إلا أن الكونجرس لم يعتمد التمويل اللازم لتنفيذ المشروع حتى الآن.

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تحذيرات من اضطرابات جديدة في حركة الطيران

حذر وزير النقل الأمريكي من احتمال تكرار اضطرابات وأعطال في حركة الطيران خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم تحديث الأنظمة المعتمدة حاليا. ويعني ذلك أن الأزمة الراهنة قد لا تكون حدثا منفردا إذا استمرت البنية التحتية الحالية دون تطوير.

ووصف الوزير أنظمة الطيران الأمريكية بأنها تعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وهو ما يفسر حسب تصريحاته صعوبة مواكبة الأعداد المتزايدة من الرحلات. ويؤكد هذا التوصيف حجم الفجوة بين الإمكانات التقنية الحالية والاحتياجات الفعلية لقطاع الطيران.

وتتركز الآثار المباشرة لهذه الأزمة على المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بالتأخير والإلغاء، إضافة إلى شركات الطيران التي اضطرت لتعديل جداول عملياتها. كما تنعكس الأزمة على ثقة الركاب في استقرار الخدمة خلال فترات الذروة.

وتبقى الخطوة الحاسمة المرتبطة بتمويل تحديث الأنظمة بيد الكونجرس الأمريكي، الذي يتعين عليه اعتماد المبالغ المطلوبة لتمكين الفريق الرئاسي من تنفيذ النظام الجديد. وحتى الآن لم يصدر اعتماد كامل للتمويل، وهو ما يجعل مستقبل تطوير الطيران الأمريكي مرهونا بقرار تشريعي لم يتحدد موعده بعد.