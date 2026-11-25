أدانت هيئة محلفين فيدرالية شركة هواوي بتهمة خداع البنوك وسرقة الأسرار التجارية، مما يعكس توترات تجارية بين واشنطن وبكين رغم استئناف الشركة لعملها.

أعلنت هيئة محلفين فيدرالية في بروكلين، نيويورك، عن إدانة شركة هواوي الصينية العملاقة لتصنيع معدات الاتصالات في قضية جنائية واسعة النطاق، بعد أن أثبتت التهم الموجهة إليها أمام المحكمة. أقرّت المحكمة بجريمة شركة هواوي في عشر تهم من أصل اثنتي عشرة تهمة جنائية موجهة ضدها، والتي تضمنت اتهامات ب الاحتيال المصرفي ، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وسرقة أسرار تجارية من شركات أمريكية منافسة. يأتي هذا الحكم كنقطة تحول قانونية في سلسلة النزاعات الطويلة بين الحكومة الأمريكية والمؤسسات التكنولوجية الصينية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.

تفاصيل الإدانة والتهمة الرئيسية للاحتيال

تمثلت النقاط المحورية في الإدانة في أن شركة هواوي قامت بتضليل البنوك الأمريكية والدولية، بما في ذلك بنك إتش إس بي سي (HSBC) وبنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، بشأن حجم وأنشطة أعمالها في إيران. كان الهدف من هذه الممارسات المزعومة هو تحويل ملايين الدولارات من إيران وإليها، مما انتهك بشكل مباشر العقوبات الأمريكية التي تمنع التعامل التجاري مع طهران. بالإضافة إلى ذلك، شملت التهم الموجهة للشركة التآمر لممارسة نشاط إجرامي منظم، والاحتيال الإلكتروني، ومحاولة عرقلة مجرى العدالة، وذلك عبر تزوير وثائق وعبر اتصالات غير صادقة مع المؤسسات المالية الرقابية.

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موقف هواوي والمناورات القانونية المطولة

صرحت شركة هواوي فور صدور الحكم بأنها ترى أن التهم الموجهة إليها تفتقر إلى أي أساس قانوني سليم، مؤكدة في بيان رسمي أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والدفاع عن حقوقها ومصالحها التجارية في المستقبل. وعلى صعيد آخر، أقرت ممثلة الادعاء ميريديث أرفا (Meredith Afra) خلال مرافعاتها الختامية بأن شركة هواوي كانت تمارس أنشطة تجارية غير قانونية في إيران، مستندة إلى بيان مرفق باتفاق تأجيل المقاضاة الذي قدمته مينج وانتشو (Meng Wanzhou)، المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها. وعلى الرغم من ذلك، دافع محامي هواوي براين هيبرليج (Brian Heberlig) عن عميلته، واصفاً ادعاءات الادعاء بأنها انتقاء انتقائي لحوادث متباينة لا تثبت مؤامرة تمتد لعشرين عاماً، مدعياً أن نجاح هواوي يعود للعمل الجاد والابتكار والاستثمار في البحث والتطوير.

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الأثر التجاري والمستقبل التشغيلي للشركة

رغم هذه الإدانة الجنائية، يرى خبراء اقتصاديون وتقنيون أن الحكم لم يقوض أعمال شركة هواوي بشكل جوهري، حيث قامت الشركة بتنويع مصادر إمداداتها التقنية بنجاح وتقليل اعتمادها على المكونات الغربية الحساسة. أصبحت هواوي اليوم طرفاً رئيسياً في المساعي الصينية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يعزز من مكانتها الاستراتيجية محلياً ودولياً. تعمل الشركة التي تضم أكثر من 200 ألف موظف في نحو 170 دولة، مما يجعلها مؤسسة حيوية لا يمكن عزلها بسهولة عن السوق العالمية، حتى مع استمرار الضغوط القانونية والسياسية عليها من قبل الحكومات الغربية.