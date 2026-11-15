إدانات عربية ودولية للغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس مع تفاصيل المساعدات الإنسانية

تقرير شامل حول أدانة جامعة الدول العربية ومصر و17 دولة أخرى للغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، مع تسليط الضوء على استشهاد مدني في قصف خيمة نازحين، وتفاصيل القافلة الإنسانية رقم 311، بالإضافة إلى أخبار رياضية وتعليمية محلية.

في مشهد معقد ومؤلم يشهد قطاع غزة تدهوراَ إضافياَ في الوضع الإنساني والأمني، كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد مدني وإصابة عدد آخر من الأفراد جراء قصف نفذته قوات الاحتلال ال إسرائيل ي استهدفت خيمة تقيم فيها عائلة من النازحين في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

جامعة الدول العربية تدين الهجوم على مستشفى ناصر

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد مستمر للهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية والمنشآت الإنسانية، مما يرفع من حدة القلق الدولي بشأن سلامة السكان المدنيين الذين يعيشون بالفعل في ظروف كارثية. وفي رد فعل سريع على هذه الأحداث، أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات ما وصفته بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تمثل انتهاكاَ صريحاَ وخطيراَ للقانون الدولي الإنساني.

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وأكدت المنظمة العربية أن استهداف الأعيان المدنية، في ظل الظروف الإنسانية المأساوية التي يعايشها سكان القطاع، ليس مجرد اعتداء منفرداً بل هو تصعيد بالغ الخطورة يهدد حياة الآلاف من المدنيين ويقوض بشكل جدي الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والمحايد لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استقرار المنطقة. وفي خطوة دبلوماسية متزامنة، نشرت مصر وسبعة عشر دولة أخرى بياناً مشتركاً تدين فيه بشدة الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي، مطالبين بوقف فوري ودائم لاستهداف المدنيين والأطباء والمرضى في المناطق المحاطة بالنزاع.

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قافلة إغاثة شتوية عاجلة لمبادرة زاد العزة غزة

وفي الإطار الإنساني، تم الإعلان عن تفاصيل قافلة الإغاثة الشتوية العاجلة رقم 311 التابعة لمبادرة زاد العزة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم المعيشي للأسر المتضررة في غزة، حيث تشمل المساعدات مواد غذائية أساسية وأغطية ووقود للتدفئة لمواجهة البرد القارس الذي يزداد حدة مع مجيء فصل الشتاء. ورغم هذه الجهود الإنسانية، فإن التوترات الأمنية والسياسية تظل قائمة، مما يجعل من الصعب ضمان وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف أنحاء القطاع المحاصر.

كما شهدت الساحة الرياضية المصرية بعض الحركة الإخبارية المرتبطة بمباريات الدوري الممتاز، حيث تم الإفصاح عن خلاف بين نادي الأهلي والحسين عموتة، وهو خلاف لم يتم الكشف عن تفاصيله الدقيقة ولكن توقعاته تؤثر على تشكيلات الفرق للمباريات القادمة. وفي السياق التعليمي، أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية تفاصيل شاملة حول الأوراق المطلوبة لاستمارة شهادة البكالوريا لدور مايو لعام 2026، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط الزمنية والإدارية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية، مما يعكس استمرار الحياة الطبيعية في جوانب أخرى رغم الأزمات الإقليمية الراهنة.