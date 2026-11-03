إدخال اللغة اليابانية رسميًا في 10 مدارس مصرية يابانية

وزير التربية والتعليم يعلن إدخال اللغة اليابانية لغة ثانية في 10 مدارس مصرية يابانية بمحافظات مختلفة لتعزيز التعاون الثقافي مع اليابان.

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تطبيق تدريس اللغة اليابانية كلغة ثانية رسميًا في عشرين مدرسة مصرية يابانية على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة التاريخية ضمن زيارة تفقدية قادها الوزير ل مدينة العبور لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث شهد بدء تطبيق المنهج مع طلاب الصف الأول الإعدادي.

التفاصيل التنفيذية للبرامج التعليمية

تشمل الخطة الأولية نشر البرنامج التعليمي في عشرة مدارس مختارة بعناية، حيث يتم تدريس اللغة كجزء أساسي من المناهج الدراسية للطلاب الجدد في المرحلة الإعدادية. يرافق الوزير خلال الجولة التفقدية وفد رفيع المستوى من الجانب الياباني يضم السيد يو إبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، والسيد ياسوهيرو تسوكاموتو، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة اليابان في القاهرة.

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كما ضم الوفد السيد شينيا كوروساوا، رئيس مؤسسة اليابان (Japan Foundation)، والسيدة أيومي هاشيموتو، مديرة المؤسسة بالقاهرة. وكان في استقبالهم من جانب الوزارة الأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات والمشرف العام على المدارس المصرية اليابانية، لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير الأكاديمية.

الموقف الرسمي والدعم المؤسسي

أشاد الدكتور محمد عبد اللطيف خلال كلمته بالدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة اليابان (Japan Foundation) في دعم إدخال تعليم اللغة اليابانية بالمدارس، مشيدًا بجهودها القيمة التي سبقت هذه الخطوة. كما وجه الشكر إلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على شراكتها المتميزة وإسهاماتها في تطوير التجربة التعليمية المصرية اليابانية.

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وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل استثمارًا مشتركًا في مستقبل أبنائنا، حيث تعمل المؤسسات اليابانية على تمكين المعلمين لتحويل الرؤية التعليمية إلى تجربة حقيقية داخل الفصول الدراسية. هذا الدعم المؤسسي يضمن جودة التدريس وتوفير الموارد اللازمة لاكتشاف لغة جديدة وتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم.

الأثر الثقافي والمستقبلي للطلاب

يرى الوزير أن إدخال اللغة اليابانية يمثل خطوة وطنية مهمة في مسيرة تطوير النموذج التعليمي، حيث يقرّب الطلاب من الثقافة التي ألهمت هذا المنهج التعليمي الفريد. تهدف هذه المبادرة إلى الجمع بين الثقافتين المصرية واليابانية من خلال الطلاب، مما يمنحهم فرصة للتعرف على ثراء الثقافة اليابانية بصورة جديدة ومتعمقة.

وأوضح أن تعلم اللغة اليابانية يفتح أمام الطلاب مستقبلًا بفرص متنوعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأعمال والتعاون الدولي. كما يكتسبون قيمة إنسانية وثقافية بالغة الأهمية تتمثل في القدرة على فهم الآخرين الذين تختلف لغاتهم وثقافاتهم، وهو ما يعد أحد أعظم الهدايا التي يمكن أن يقدمها التعليم للإنسان.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن نجاح الدولة يقاس بالفرص التي تتيحها لأطفالها، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لبناء المزيد من هذه الفرص وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين. وشكر أولياء الأمور على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن تشجيعهم عنصر أساسي في تحقيق نجاح أبنائهم.