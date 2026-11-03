إدراج بنك القاهرة بالبورصة يرفع رأس المال إلى 80.8 مليار جنيه

محافظ البنك المركزي يكشف عن نجاح طرح بنك القاهرة بسعر 5.3 جنيه وتجاوز الطلبات 205 مليار جنيه ضمن برنامج طروحات الدولة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية عن بدء التداول الرسمي لأسهم بنك القاهرة ، في خطوة تُعد محورية ضمن استراتيجية تطوير رأس المال ودعم برنامج الطروحات الحكومية. وقد حضر الاحتفال الذي أقيم اليوم الاثنين بمقر البورصة المصرية وسط البلد، كل من إسلام عزام ، محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتكريس هذه الخطوة التي تعكس الثقة في القطاع المصرفي.

إعلان النتائج المالية لبنك القاهرة

وأكد إسلام عزام خلال كلمته أن إدراج البنك يضيف كيانًا مصرفيًا كبيرًا ذو تاريخ عريق ومكانة بارزة إلى سوق المال المصري. يتميز البنك بمؤشرات مالية قوية تعكس حجم أعماله ومتانة مركزه، حيث بلغت أصوله نحو 533 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وسجلت محفظة القروض 253 مليار جنيه. وبلغت ودائع العملاء 441 مليار جنيه، فيما وصل صافي أرباح البنك إلى 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 30٪.

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تفاصيل حجم الطرح والأسعار

وبيّن محافظ البنك المركزي أن نسبة الأسهم المطروحة بلغت 45٪ من إجمالي أسهم بنك القاهرة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 36.4 مليار جنيه، وبسعر 5.3 جنيه للسهم. وبلغت القيمة السوقية للبنك 80.8 مليار جنيه، مما يمثل إضافة إلى سوق رأس المال المصري تعادل نحو 2.1٪ من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة، الذي وصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

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تجاوب المستثمرين والطلبات

وكشف عزام عن أن الطلبات المقدمة في الشريحة الخاصة من الطرح بلغت نحو 205 مليارات جنيه، بينما وصلت نسبة تغطية الشريحة العامة إلى نحو 27 مرة. هذا الإقبال يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وثقتهم في الطرح، وهو ما يمثل تتويجًا لمسار استمر نحو 9 سنوات منذ القيد المؤقت للبنك بالبورصة. تم التنسيق بين الهيئة والبنك وشركة مصر للمقاصة والرقابة المالية لضمان تنفيذ الطرح وفق الإجراءات.

أثر الطرح على سياسة الملكية

شدد عزام على أن الطرح يدعم المرحلة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء. يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المستثمرين. وتؤكد الهيئة دورها في ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على العدالة والشفافية، ورفع كفاءة الإفصاح لتعزيز ثقة السوق في مصر.