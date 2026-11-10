إدراج مجلس مسلمي أوروبا وكيانات إسلامية أوروبية على قوائم الإرهاب في مصر

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 250 قرار إدراج كيانات إسلامية في أوروبا، أبرزها مجلس مسلمي أوروبا، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بتاريخ 10 نوفمبر 2026.

نشرت جريدة الوقائع المصرية تفاصيل قرار إدراج كيانات إسلامية موجودة في دول أوروبية على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك في عددها رقم 250 (تابع) الصادر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026. ويتضمن العدد طلبي الإدراج رقمي 1 لسنة 2026 المتعلقين بهذه القوائم.

وتكشف تفاصيل النشر أن القائمة لا تقتصر على جهة واحدة، بل تشمل عددا من المؤسسات والروابط الإسلامية والمجالس الأوروبية التي تنشط في عدة دول. وقد جاء الإعلان عن القرار عبر الجريدة الرسمية، ما يجعله منشورا بصورة رسمية ومعلنة في الوقائع المصرية.

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أبرز الكيانات الإسلامية المدرجة في أوروبا

يتصدر القائمة مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، إلى جانب مؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا ورابطة مسلمي سويسرا والتجمع الإسلامي الألماني. وتشمل القائمة كذلك روابط إسلامية في السويد وإيطاليا، دون أن يتضمن النص تفاصيل إضافية عن هيكلها أو أنشطتها في هذه الدول.

وإلى جانب هذه المؤسسات، ضمت القائمة عددا من المجالس والهيئات الأوروبية، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة. ويعكس هذا التنوع في الأسماء أن الإدراج شمل هيئات دينية واجتماعية وتعليمية معا، بحسب ما ورد في نص الجريدة.

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موقف الجهات المعنية من طلبات الإدراج

لم يتضمن نص الجريدة المنشور بيانا من مجلس مسلمي أوروبا أو أي من الكيانات الأخرى المدرجة، كما لم يورد أسبابا تفصيلية لكل حالة على حدة. ويقتصر النص على الإعلان عن القرار وأرقام طلبات الإدراج المرتبطة به.

ويشير نص القرار إلى أن الطلبات تتعلق بالكيانات الإرهابية وبالإرهابيين في آن واحد، أي أن الإدراج يشمل الجهات الاعتبارية والأفراد وفق التصنيف الوارد في العدد. ولم تذكر الجريدة أي اعتراض أو رد فعل رسمي من الدول التي تنتمي إليها الكيانات المدرجة، وهو ما يجعل الموقف المعلن مقصورا على نص القرار المنشور نفسه.

أثر القرار وما يتعلق به من خطوات إجرائية

يترتب على نشر القرار في الوقائع المصرية أن يصبح الإدراج معلنا رسميا لكل من يتابع الجريدة، ويستند إليه في التعامل مع الجهات المذكورة وفق الأطر القانونية المعمول بها. ولم يحدد النص الجهات المختصة بتنفيذ القرار بالتفصيل، ولا الإجراءات التي ستطبق على الكيانات والأفراد المدرجين.

وفيما يخص الخطوات التالية، لم تشر الجريدة إلى مواعيد محددة لمراجعة القائمة أو لإجراءات طعن أو استئناف. ويبقى نص العدد رقم 250 المرجع الوحيد المتاح حاليا للاطلاع على تفاصيل الطلبين رقمي 1 لسنة 2026، مع الإشارة إلى أن نشر التفاصيل جاء في صورة استكمال للعدد نفسه.