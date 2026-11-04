إدنوك وهانيويل تعززان شراكتهما في أبوظبي لتعزيز مرونة الطاقة

تبحث أدنوك وهانيويل عن سبل تعزيز مرونة بنية الطاقة عبر التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، حيث يتحول التركيز نحو الاستثمارات الذكية والأمن التشغيلي المشترك.

يجتمع قادة قطاع الطاقة في أبوظبي تحت مظلة مجلس ENACT بالشراكة مع شركات كبرى مثل أدنوك وشركة XRG وشركة مصدر، لنقاش سبل دمج المرونة في قرارات الاستثمار والبنية التحتية. ويهدف هذا الاجتماع، الذي يعقد في وقت تختبر فيه المنظومات العالمية قدرتها على الصمود أمام الصدمات، إلى استعراض الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة في جعل شبكات الطاقة أكثر تكاملاً وقدرة على التكيف.

تطور الشراكة بين أدنوك وهانيويل في أبوظبي

أكد سلطان الجابور، في هذا السياق، أن طبيعة العلاقة بين الشركاء الصناعيين قد تحولت من مجرد علاقة مشتري ومورد إلى شراكة أعمق بكثير تحقق المنفعة للطرفين. وتؤكد شركة هانيويل التزامها التام بالسوق الإماراتية من خلال وجود 700 موظف يعملون على الأرض في منطقتي أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى قائمة عملاء كبار تشمل أدنوك ومطار دبي وعدة مؤسسات أخرى.

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وأشار الجابور إلى أن بيئة العمل التي خلقتها القيادة المحلية في البلاد توفر شعوراً بالأمان لجميع الموظفين، مشيراً إلى أن أحد هؤلاء الموظفين لم يغادر البلاد على الرغم من التوترات الإقليمية الأخيرة. وقد استمرت هانيويل في استثماراتها في الإمارات منذ 40 عاماً، وتمتلك قدرات قوية في العمليات والتصنيع المحلي، مع خطط واضحة لمواصلة النمو والتوسع في المنطقة خلال الفترة القادمة.

أولويات الاستثمار ومخاوف الأمن البنيوي

ناقش خارج بنجابي، من جانب آخر، تغير أولويات الاستثمار بفعل اضطرابات أسواق الطاقة والمخاوف المتزايدة بشأن أمن البنية التحتية. وبينما يركز العملاء حالياً بشكل أساسي على جانب المرونة، أي تقوية البنى التحتية لضمان استمرار العمليات رغم أي صراعات محتملة، أشار بنجابي إلى أن أدنوك تقوم بعمل ممتاز في هذا الصدد.

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ووصف بنجابي شراكة هانيويل مع أدنوك بأنها تساهم بشكل كبير في الحفاظ على كفاءة العمل ومنع الانقطاع حتى عند وقوع الاضطرابات، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك قدرات هائلة في إدارة العمليات عن بُعد. كما أضاف أن الشركة تعمل على تطوير تقنيات مستقلة قادمة بفضل دمج الذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقاً جديدة لتصنيع ذاتي التشغيل في المستقبل القريب.

الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية

عند سؤال بنجابي عما إذا كان الذكاء الاصطناعي ينتقل من دور المساعد إلى اتخاذ قرارات مستقلة وحل العمليات المعقدة، أجاب بأنه ربما يحدث ذلك على خطوات، مستشهداً بنقل السيارات من ناقل الحركة اليدوي إلى الأوتوماتيكي ثم إلى القيادة شبه الذاتية. وأكد أن الحلول الحالية التي تقدمها الشركة لعملائها تجعل الأنظمة شبه مستقلة، أي أدوات ترفع كفاءة المشغل والفني والعامل الميداني بدرجة كبيرة.

وأوضح أن الحاجة إلى استبدال البشر ليست ملحة بقدر الحاجة إلى استخدام هذه الأدوات لتشغيل المصانع بكفاءة أكبر، مشدداً على أن القيمة الأكبر تكمن في زيادة الإنتاج بتكلفة أقل. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تحقيق ذلك بشكل أكثر اتساقاً من خلال القضاء على التفاوت البشري الذي كان يؤثر سلباً على العمل سابقاً.

تأثير التحول التكنولوجي على القوى العاملة

أما بشأن احتمال توظيف الشركات لعدد أقل من الموظفين أو تغير المهارات المطلوبة، فقد رأى بنجابي أن الخيار الأقرب هو ما أسماه بـ "انقلاب المهارات". واستحضر تجربته الشخصية عندما بدأ العمل في فترة لم يكن فيها الحاسوب الشخصي متداولاً، وقيل له آنذاك إن الوظائف ستتلاشى بسببه، إلا أن الأمر تطوّر نحو إعادة التأهيل.

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وأوضح أن كل مرة تظهر فيها تكنولوجيا جديدة، يتعين على العاملين إعادة تأهيل أنفسهم واكتساب مهارات جديدة، حيث تصبح بعض الأدوار أقل أهمية لأن وظائفها أُتمتت أو تغيّرت. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على جزء كبير من العمل الروتيني، فيما سيتعين على البشر اتخاذ قرارات أصعب بناءً على توصياته بشأن الخيارات المتاحة، مما يبرز أهمية التحول الوظيفي المستمر.

المستقبل الاقتصادي للاستثمارات التكنولوجية

وفيما يتعلق بالاتجاهات الاستثمارية، أشار بنجابي إلى تحوّل الاستثمارات نحو مزيد من الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للغاز، وكذلك نحو الوقود المتجدد، وهو مجال تستثمر فيه الإمارات ودول العالم الأخرى بصورة جيدة. وشدد على حقيقة أن نمو الطلب على الطاقة أمر مدرك للجميع، وأن مزيج الطاقة يتغير باستمرار، مما يتطلب من الشركات تمكين العالم من الحصول على طاقة كافية بالمزيج الذي يتطلع إليه الناس.

وبشأن جدل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قال بنجابي إن الجزم بوجود استثمار مفرط أو نقص فيه هو تكهن في هذه المرحلة، حيث أننا في "الأيام الأولى" لتشكيل هذه القدرات. ورغم وجود شكوك حول تجاوز الاستثمار للفرص التجارية الحقيقية، يرى أن الأهم هو سرعة تحويل قوة الذكاء الاصطناعي إلى فوائد اقتصادية ملموسة للمستهلكين والمجتمع والأنظمة الصناعية.