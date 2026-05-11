إرشادات للحفاظ على الصحة في درجات الحرارة المرتفعة

تقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح للحفاظ على الصحة في درجات الحرارة المرتفعة، بما في ذلك ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، تجنب الأقمشة الداكنة، الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة، استخدام واقٍ من الشمس، وتجنب المجهود البدني العنيف خلال ساعات الذروة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل مستويات مرتفعة تتجاوز 40 درجة في عدد من محافظات الصعيد، فيما تقترب من 39 و40 درجة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض مناطق الوجه البحري، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة خلال فترات الظهيرة. ، بارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، لأنها تساعد على امتصاص العرق وتقليل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة خلال ساعات النهار.

وقال منار، إنه لن يحدث انخفاض في درجات الحرارة ثانية وسنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة الفترة المقبلة، موضحة أنه من الأفضل ارتداء الملابس الواسعة وغير الضيقة لتسهيل حركة الهواء وتقليل الشعور بالحرارة، مع ضرورة ارتداء االقبعات أو الكاب والنظارات الشمسية أثناء التواجد خارج المنزل لفترات طويلة. الداكنة خلال فترة الظهيرة لأنها تمتص أشعة الشمس وتزيد الإحساس بالحرارة، كما يفضل تجنب الأقمشة الثقيلة أو المصنوعة من البوليستر خلال ساعات النهار.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة للحفاظ على ترطيب الجسم. كما يفضل استخدام واقٍ من الشمس عند الخروج نهارا، وتجنب المجهود البدني العنيف خلال ساعات الذروة، مع الحرص على البقاء في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان، والاهتمام بمتابعة درجات الحرارة اليومية، خاصة لمرضى الضغط وكبار السن والأطفال





