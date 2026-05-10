إرشادات الفتوى: أمور يمكن للمحرم القيام بها أثناء الإحرام دون مخالفة شرعية

في توضيح لها أن هناك عددًا من الأمور التي يجوز للمحرم القيام بها أثناء الإحرام دون أن يترتب عليها أي مخالفة شرعية، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تأتي للتيسير ورفع الحرج عن الحجاج والمعتمرين.أنه يجوز للمحرم الاغتسال أثناء الإحرام، كما يجوز له تغيير ملابس الإحرام عند الحاجة، بما لا يتعارض مع ضوابط النسك، وذلك من باب النظافة والتيسير.كما بينت أن استعمال الصابون أو مواد التنظيف أثناء الإحرام جائز شرعًا، طالما كان الهدف منه النظافة الشخصية دون قصد التطيب أو استعمال الروائح العطرية.وأشارت الفتوى إلى جواز أن يضع المحرم شيئًا على كتفيه مثل العباءة عند الحاجة، بشرط ألا يدخل يديه في الأكمام وألا يقوم بتثبيت الملابس بطريقة مخالفة، كما يجوز له التظلل بالمظلة أو الخيمة لتفادي حرارة الشمس.أنه لا حرج في إجراء الحجامة أو فتح الدمل أو خلع الضرس أو تلقي العلاج الطبي أثناء الإحرام، باعتبار أن ذلك من باب الضرورة والعلاج وليس منوأوضحت أيضًا أنه يجوز للمحرم حك الرأس والجسد عند الحاجة دون إحداث ضرر أو إزالة شعر بطريقة متعمدة، مع مراعاة عدم الإضرار بالإحرام.أنه يجوز شم الروائح الطيبة دون قصد، أو المرور في أماكن تتواجد فيها هذه الروائح، بشرط عدم التعمد أو الجلوس بقصد التطيب.

أنه يجوز شم الروائح الطيبة دون قصد، أو المرور في أماكن تتواجد فيها هذه الروائح، بشرط عدم التعمد أو الجلوس بقصد التطيب.





