إرشادات قانونية حاسمة للتعامل مع حوادث الطرق وتجنب الوقوع في فخ المساءلة الجنائية

دليل قانوني مفصل يقدمه المحامي محمد ميزار حول السلوك الأمثل عند وقوع حوادث السير، مع تسليط الضوء على أهمية الهدوء ودور الأدلة الرقمية الحديثة في إثبات الحقوق أمام القضاء.

وجه المحامي محمد ميزار، المحامي بالنقض، تحذيرات شديدة اللهجة لجميع قائدي المركبات والمواطنين بضرورة ضبط النفس والابتعاد التام عن الانفعال أو العصبية في أعقاب وقوع حوادث التصادم أو المشاجرات التي تلي حوادث الطرق .

وأكد ميزار أن اللحظات الأولى التي تلي الحادث تكون مشحونة بالتوتر والضغط النفسي، مما قد يدفع البعض إلى اتخاذ ردود أفعال خاطئة وغير مدروسة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحول الشخص من صاحب حق إلى متهم أمام القانون. وأوضح أن الدخول في مشاجرات جسدية أو تبادل الشتائم قد يترتب عليه فقدان الحقوق القانونية المكتسبة من الحادث الأصلي، بل وقد يتورط الشخص في جرائم ضرب أو اعتداء يعاقب عليها القانون الجنائي، مما يضاعف من معاناة المتضرر بدلاً من استرداد حقه.

إن الوعي القانوني في هذه اللحظات الحرجة هو الدرع الواقي الذي يمنع تحول الحادث المروري من مجرد تلفيات مادية أو إصابات جسدية إلى قضية جنائية معقدة. وفي تفاصيل لقائه مع محمد جوهر عبر برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، شدد محمد ميزار على أن الخطوة الأولى والأساسية التي يجب على أي طرف في الحادث الالتزام بها هي التحلي بالهدوء التام، وعدم الانسياق وراء موجة الصراخ أو الاستفزازات التي قد تصدر من الطرف الآخر.

وأشار إلى أن أي رد فعل غير محسوب، مهما كان بسيطاً، قد يضعف الموقف القانوني لصاحب الحق ويجعله عرضة للمساءلة. وأوضح أن الإجراءات القانونية السليمة والمضمونة تبدأ فوراً بالاتصال بنجدة الشرطة أو الاستعانة برجال المرور المتواجدين في محيط الواقعة، مع التشديد على ضرورة إثبات الواقعة بشكل رسمي ودقيق.

وأضاف أن تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة المختص يعد الركيزة الأساسية التي يبنى عليها أي ادعاء قانوني لاحق، خاصة في الحالات التي تشمل تلفيات كبيرة في الممتلكات أو إصابات بشرية، حيث أن المحضر هو المستند الرسمي الذي تعترف به جهات التحقيق وشركات التأمين والمحاكم، وبدونه تصبح محاولات استرداد الحقوق مجرد ادعاءات قد لا تجد سنداً قانونياً قوياً. كما تطرق المحامي محمد ميزار إلى نقطة جوهرية تتعلق بالتطور التكنولوجي الذي شهدته وسائل الإثبات في العصر الحديث، لافتاً إلى أن الأدلة الرقمية قد أحدثت ثورة في كيفية الفصل في قضايا حوادث الطرق.

وأوضح أن كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والميادين، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها بواسطة الهواتف المحمولة أو كاميرات السيارات (Dashcams)، أصبحت من أهم وأقوى وسائل الإثبات التي تعتمد عليها النيابات العامة والمحاكم حالياً. وأكد أن جهات التحقيق باتت تولي اهتماماً بالغاً بهذه الأدلة الرقمية باعتبارها قرائن مادية لا تقبل التأويل، وذلك بعد أن كانت وسائل الإثبات التقليدية تعتمد بشكل شبه كلي على شهادة الشهود التي قد تتأثر بالنسيان أو التحيز، أو على المستندات والمراسلات الورقية.

وأشار إلى أن رقمنة الشوارع جعلت من الصعب تزييف الحقائق، حيث يتم تفريغ الكاميرات بدقة لتحديد المخطئ في الحادث وبناءً عليه يتم توجيه الاتهام أو تبرئة المتهم. وفي سياق متصل، تأتي هذه التحذيرات القانونية في وقت تشهد فيه البلاد سلسلة من الحوادث المأساوية التي تعكس مدى خطورة التهور على الطرق، مثل واقعة وفاة طبيبة في المنوفية بعد شهرين من حادث أليم لحقت فيه بشقيقتها، وإصابة هاني سعيد مراقب كرة اليد في حادث مروع عقب مباراة مصر وأيسلندا، بالإضافة إلى حوادث أخرى مثل انقلاب دراجة نارية على طريق قنا الصحراوي.

هذه الوقائع تؤكد أن الحوادث قد تقع في أي لحظة وبشكل مفاجئ، مما يجعل الالتزام بالقواعد المرورية والتعامل القانوني السليم بعد الحادث ضرورة قصوى لتقليل الخسائر البشرية والمادية. إن الهدف من هذه النصائح هو حماية المواطن من الوقوع في أخطاء قانونية قد تلازمه لسنوات، وتوجيهه نحو المسار الصحيح لضمان العدالة.

وختم ميزار حديثه بالتأكيد على أن القانون وجد لحماية الجميع، ولكن الاستفادة من هذه الحماية تتطلب اتباع الإجراءات الرسمية والابتعاد عن الارتجالية في التعامل مع الأزمات المرورية، لضمان عدم ضياع الحقوق وسط فوضى الانفعالات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حوادث الطرق نصائح قانونية الأدلة الرقمية القانون المصري السلامة المرورية

United States Latest News, United States Headlines