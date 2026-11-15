إرشادات محمد صابر للقيادة الآمنة والشبورة المائية بمحافظات مصر

محمد صابر يكشف عن أسرع الطرق البديلة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وتوجيهات وزارة التنمية المحلية لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة صباح اليوم الأحد.

استعرض محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، صباح اليوم الأحد، استراتيجية شاملة للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة، مع التركيز على أسرع الطرق البديلة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتوجيهات القيادة الآمنة لضمان سلامة المواطنين أثناء الذروة الصباحية.

وقال صابر إن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجهت برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة، والتي من المتوقع أن تصل ذروتها صباح الأحد من الساعة الثانية فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، وتغطي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع انخفاض الرؤية لأقل من ألف متر.

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التنسيق بين غرف العمليات والإغاثة المرورية

تم تفعيل خطة الانتشار المروري وتكثيف الخدمات على الطرق والمحاور الرئيسية، مع تخصيص خط الإغاثة المرورية رقم 01221110000 للتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث، وإرسال سيارات تابعة لقسم الانتشار السريع لإزالة أي عوائق قد تعيق الحركة، وسط استمرار التنسيق بين غرف العمليات لمواجهة الطوارئ المحتملة.

توجيهات المرور في الإسكندرية والقليوبية

في الإسكندرية، بدأت الحركة المرورية بتوافد أحجام متفرقة بمحور أبو قير ومحور فيكتوريا إيمانويل المؤدي إلى كايرو سيز مول، حيث نصح صابر باستخدام محور المحمودية كطريق بديل، بينما تعمل الطرق والمحاور بقطاع القليوبية بكفاءة تحت إشراف اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، مع وجود أحجام على الطريق الزراعي باتجاه قليوب وميت نما وشبرا الخيمة، وإحجام بنها الحر للقادمين من الأقاليم.

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تحليل كثافات شرق القاهرة والمدن الجديدة

شهدت دوائر بهتيم والخصوص والمرج والسلام وباسوس والبراجيل والقوس الغربي وكونيسة والمنيب والبساتين كثافات مرورية تتطلب استخدام طرق بديلة للزائرات المدارس والجامعات، بينما توجد أحجام بصلاح سالم مع تفضيل محور النصر أو الخليفة المأمون، وكوبري أكتوبر و15 مايو باتجاه الزمالك مع استخدام كوبري الساحل أو الجلاء، إضافة إلى توجيهات للمسافرين من التجمع الأول نحو مدينة نصر باستخدام كوبري جاردينيا أو محور طه حسين أو الواحة.

تصفية الكثافات وإجراءات التراخيص

ونشر اللواء محمد البنداري مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات بكافة المحاور لاستيعاب أكبر قدر من السيارات، بينما وجه اللواء الدكتور شريف لطفي، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة والمشرف على وحدات التراخيص، بتجهيز الخدمات لتطبيق منظومة الشباك الواحد، كما توجد أحجام أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان في الجيزة مع توجيه المتجهين إلى المهندسين والدقي لسلوك شارع الجامعة أو منزل مراد.