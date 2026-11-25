قرار وزاري بإزالة مخالفات البناء والتعديات على المساحات الحكومية في مدن السادات والشروق والشيخ زايد والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ضمن خطة الحفاظ على التخطيط العمراني.

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ضرورة الاستمرار في مراقبة الرقعة العمرانية للمدن الجديدة والتعامل الحازم مع أي انتهاكات تهدد الخطط التخطيطية المعتمدة. وفي إطار هذه الجهود، وجهت الوزارة بضرورة إزالة كافة التعديات الواقعة على المساحات الحكومية داخل حدود عدة مدن جديدة، بما يعزز الانضباط العمراني ويحمي المظهر الحضاري للمدن من التشوهات المعمارية غير المسموح بها.

قرار إزالة التعديات في المدن الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان قرارات واضحة تستهدف إزالة المخالفات التي تهدد الخطط العامة للمدن الجديدة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة في إدارة هذه المدن. وشملت القرارات إزالة مخالفات بناء بمدينة السادات، حيث تم تحديد حالات بناء غير مرخصة في مناطق سكنية محددة، وتنفيذ أعمال زائدية دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

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كما تضمنت القرارات إزالة التعديات الواقعة بمدن الشروق والشيخ زايد، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة وأجهزة المدن الجديدة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيطي للمدن الجديدة، وضمان عدم تجاوز أي من البنائين أو المقيمين للحدود المسموح بها قانوناً.

تفاصيل المخالفات في مدينة السادات

تمثلت مخالفات البناء بمدينة السادات في تنفيذ بدروم بدون ترخيص على قطعة أرض بالمجاورة الرابعة بالمنطقة السكنية "الزيتون"، وتم رصد مخالفات مماثلة في المنطقة السكنية رقم "35" حيث تم تنفيذ الدور الثاني العلوي بدون ترخيص بقطعة أرض. كما شملت المخالفات مخالفة خط التنظيم بقطعة أرض بالمجاورة السادسة بمنطقة "الزيتون"، مما يعكس حجم الانتهاكات التي تحتاج لتدخل فوري.

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إضافة إلى ذلك، رصدت الأجهزة المختصة مخالفات بقطعة أرض بمنطقة الشريط المميز، تمثلت في زيادة النسبة البنائية بدور السطح، وإنشاء حمام سباحة بالمخالفة للردود الخلفية، وإقامة مبانٍ مخالفة بالبدروم. هذه الأفعال تشكل تجاوزاً صريحاً للخطط المعتمدة وتؤثر سلباً على البنية التحتية للمنطقة.

انتهاكات في مدينة الشروق

أما في مدينة الشروق، فقد شملت القرارات إزالة مخالفات البناء التابعة لجهاز تنمية المدينة، والواقعة بالمناطق المضافة داخل حدود الجهاز. تمثلت هذه المخالفات في إقامة سور وإسطبلات خيل بالمخالفة للنشاط والمخطط العام المعتمد، دون الحصول على ترخيص مسبق، مما يعكس تجاهلاً للقوانين المنظمة لاستخدام الأراضي.

كما رُصد بناء غرف أرضية متفرقة وسور بالمخالفة للنشاط والمخطط العام المعتمد. هذه الأعمال تمثل تجاوزاً مباشراً للخطط التخطيطية وتهدد بالتسبب في مشاكل بيئية وخدمية للمناطق المحيطة، مما دعا الوزارة لاتخاذ إجراء فوري لإزالتها واستعادة الأرض لحالتها الأصلية.

مخالفات الشيخ زايد والساحل الشمالي

في مدينة الشيخ زايد، تضمنت القرارات إزالة التعديات الواقعة داخل كردون المدينة، والمتمثلة في أعمال تعديات وإقامة أسوار ومبانٍ بدون ترخيص. وقد شملت هذه التعديات أعمال بناء غير مرخصة في مناطق سكنية وتجارية داخل حدود المدينة، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لضمان سلامة البناء والالتزام بالمعايير الهندسية.

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كما شملت القرارات إزالة مخالفات البناء التابعة لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والتي تم رصدها من خلال 7 متغيرات مكانية. تضمنت هذه المخالفات أعمال بناء بدون ترخيص، من بينها تعلية دور أول علوي بالبلوك الأبيض بسقف خرساني، وإقامة مبنى دور أرضي بالبلوك الأبيض بسقف خرساني محاط بسور من البلوك الأبيض. وقد أكدت وزيرة الإسكان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني بالمدن الجديدة.