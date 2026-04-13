إسبانيا تستأنف عمل سفارتها في طهران وسط انتقادات إسرائيلية

أعلنت إسبانيا استئناف عمل سفارتها في طهران، مما أثار انتقادات من إسرائيل. يأتي هذا القرار في سياق جهود السلام وتخفيف التوتر في المنطقة، ويعكس تغييراً في السياسة الخارجية الإسبانية.

أعلن سفير إسبانيا لدى إيران ، أنطونيو سانشيث بينيديكتو، اليوم الاثنين، عن استئناف سفارة بلاده عملها في طهران. وقد جاء هذا الإعلان في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وتزامناً مع جهود دبلوماسية مكثفة لحل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة. وأكد السفير الإسباني أن عودة السفارة إلى العمل تأتي تلبية لتوجيهات وزير الخارجية الإسباني، وتتماشى مع مساعي بلاده للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال المشاركة في الجهود الدبلوماسية وتقديم الدعم للوساطات الإقليمية والدولية.

وقد صرح السفير قائلاً: "لقد قمت أنا وفريقي اليوم بإعادة افتتاح سفارة إسبانيا في طهران، وذلك للانضمام إلى جهود السلام من أي اتجاه ممكن، وفقا لتوجيهات وزير الخارجية". تلقى قرار مدريد باستئناف عمل السفارة في طهران ردود فعل متباينة، حيث أثارت هذه الخطوة انتقادات فورية من وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي اتهم إسبانيا بالتواطؤ مع ما وصفه بـ "نظام إرهابي". وفي المقابل، رحبت جهات أخرى بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام إسبانيا بالدبلوماسية والحوار كوسيلة لحل النزاعات. وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طهران في ظل "فرصة سانحة للسلام"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، وتهدف إلى تعزيز التواصل وبناء الثقة بين الجانبين. ومنذ بداية الأزمة، برزت إسبانيا كصوت معارض للعمل العسكري الأمريكي في إيران، حيث منعت واشنطن من استخدام القواعد العسكرية الإسبانية في أي هجوم محتمل، واتخذت موقفاً أكثر حزماً من حلفائها الأوروبيين الآخرين. ووصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنها "متهورة وغير قانونية"، مؤكداً أن بلاده "لن تتواطأ في أمر يضر بالعالم". يعكس قرار إسبانيا بإعادة فتح سفارتها في طهران تغييراً في التوجهات الدبلوماسية، ويدل على رغبة مدريد في لعب دور أكثر نشاطاً في المنطقة. ويأتي هذا القرار في سياق سعي إسبانيا لتعزيز علاقاتها مع إيران، وفتح قنوات للحوار والتواصل، في محاولة للمساهمة في تخفيف حدة التوتر، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. ويعزز هذا القرار أيضاً مكانة إسبانيا كدولة فاعلة في السياسة الخارجية، وقادرة على اتخاذ مواقف مستقلة تعكس مصالحها الوطنية، وتلتزم بمبادئ القانون الدولي. ومن المتوقع أن تسهم عودة السفارة الإسبانية إلى العمل في طهران في تسهيل التواصل الدبلوماسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، بالإضافة إلى دعم جهود الوساطة والتقريب بين وجهات النظر، سعياً لتحقيق حلول سلمية ومستدامة للأزمات القائمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines