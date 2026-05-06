إسبانيا تسمح لسفينة سياحية مصابة بفيروس هانتا بالرسو في جزر الكناري

أكدت وزارة الصحة الإسبانية السماح لسفينة سياحية تعرضت لتفشي فيروس هانتا بالرسو في جزر الكناري بعد تفشي المرض الذي أسفر عن ثلاث حالات وفاة. جاء هذا القرار بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، مع استمرار الاختبارات المعملية لتحديد مصدر العدوى.

وقالت الوزارة إن السفينة هونديوس، التي تحمل نحو 150 راكبا وأفراد طاقم، كانت راسية قبالة سواحل الرأس الأخضر بعد انطلاقها من جنوب الأرجنتين. وأوضحت أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يقوم بتقييم الوضع على متن السفينة لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجلاء عاجل. الضحايا هم زوجان هولنديان مسنان ومواطن ألماني، بينما تشتبه منظمة الصحة العالمية في وجود سبع إصابات بالفيروس، مع استمرار الاختبارات المعملية.

كانت المنظمة قد نشرت سابقا على منصة إكس أن عدوى فيروس هانتا ترتبط عادة بالتعرض البيئي، مثل التعرض لبول أو براز القوارض المصابة. من جانبها، أكدت شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية، المشغلة للسفينة، عدم وجود فئران على متنها، مشيرة إلى أن الرحلة كانت متجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر عندما بدأت حالات المرض في الظهور. وأضافت الشركة أن الإجراءات الصحية اتُخذت فورا، بما في ذلك عزل المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الصحية الإسبانية أن الوضع تحت السيطرة، مع استمرار المراقبة الدائمة للركاب وأفراد الطاقم. كما شددت على أهمية اتباع الإرشادات الصحية لتجنب انتشار العدوى. من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر، لكنه يمكن أن ينتشر عبر التعرض المباشر لمواد القوارض المصابة. كما أوضحت أن الأعراض تشمل الحمى وآلام العضلات والصداع، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل الكلى.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة الإسبانية أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية الصحة العامة، مع التأكيد على أن السفينة ستخضع لعملية تطهير شاملة قبل السماح لها بمواصلة رحلتها. كما أكدت أن جميع الركاب وأفراد الطاقم سيخضعون لفحوصات طبية شاملة قبل مغادرة السفينة. وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الصحية في الرأس الأخضر تعاونها الكامل مع السلطات الإسبانية والمنظمات الدولية لمواجهة هذا الوضع. كما أكدت أن جميع الإجراءات الوقائية سيتم اتخاذها لضمان سلامة السكان المحليين.

