إسحاق هرتسوغ يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد حوزانه دعم 67 نائبا، في خطوة تهدف لإنهاء الأزمة السياسية وإجراء انتخابات جديدة في حال الفشل.

اختار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، في خطوة سياسية محورية، غادي آيزنكوت ، أقوى منافسي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ، ليقود عملية تشكيل الحكومة الجديدة. جاء هذا القرار الرسمي في وقت السبت، حيث تم تأكيد التكليف من خلال بيان صادر عن مكتب الرئاسة، مما يفتح فصلا جديدا في المشهد السياسي الإسرائيلي بعد انتخابات لم تمنح أي كتلة سياسية أغلبية واضحة.

التكليف الرئاسي وآليات التشكيل القانونية

أكد مكتب الرئيس في بيانه الرسمي أن الرئيس هرتسوغ أبلغ زعيم حزب يشار، غادي آيزنكوت، برغبته الصريحة في تكليفه بمهمة تأليف حكومة جديدة لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة. وقد تم تحديد موعد للاحتفال الرسمي بهذا التكليف ليكون بعد ظهر يوم الأحد القادم في مقر إقامة الرئيس، وهو ما يعكس الجدية والمهنية المصاحبة لهذه العملية الدستورية الهامة. وعلى الفور، أدلى آيزنكوت بتصريح عقب حصوله على التكليف، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لإنجاز المهمة بنجاح، خاصة وأن خلفيته العسكرية كرئيس لأركان الجيش بين عامي 2015 و2019 تمنحه وزنا إضافيا في هذه المحطة السياسية.

Also read محمد علي السيد يكتب: دع سمائي أكتوبر 1967

دعم برلماني ساحق ومقارنة مع كتلة نتنياهو

يحصل غادي آيزنكوت على هذا التكليف مدعوماً بتوصيات واضحة من أحزاب سياسية تمثل إجمالي 67 نائبا في الكنيست، وهو الرقم الذي يتجاوز بكثير العدد الذي حصل عليه خصمه السياسي. في المقابل، أوصت الأحزاب الداعمة لكتلة بنيامين نتنياهو بتكليف زعيمهم بنسبة تقارب 46 نائبا فقط، مما يعكس الفجوة الكبيرة في التمثيل البرلماني بين المعسكرين. وقد عبر آيزنكوت عن تفاؤله وحسمه في قراره من خلال منشور على منصة إكس، أكد فيه أن الوقت الحاضر هو الأنسب لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، متعهداً ببذل كل ما يلزم لضمان أن تكون الحكومة على قدر هذه المسؤولية الكبيرة تجاه الشعب.

Advertisement

المهل الزمنية والسيناريوهات المحتملة للمستقبل

بعد استلامه التكليف رسمياً من إسحاق هرتسوغ، تبدأ سريان مهلة قانونية محددة لمدة 28 يوماً أمام غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة وتجميع الائتلاف الحكومي اللازم. في حال تعذر عليه الانتهاء من هذه المهمة خلال الشهر الأول، يحق له طلب تمديد هذه المهلة لمدة 14 يوماً إضافياً، مما يرفع إجمالي الوقت الممنوح له إلى 42 يوماً في الدورة الأولى. وإذا فشل آيزنكوت في هذه المهمة، تنتقل الحقوق تلقائياً لمرشح آخر من أحزاب الكتلة التي تملك أغلبية المقاعد، وإذا فشل هذا المرشح أيضاً، يحق للبرلمان الترشح وتسمية مرشح ثالث. وبشكل عام، تبلغ المهلة الإجمالية الممنوحة لإتمام هذه العملية السياسية نحو 100 يوم، وإذا لم ينجح أي من المرشحين في تشكيل حكومة خلال هذه الفترة، يتم اللجوء فوراً لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

المبادرة الائتلافية ودعوة الليكود للانضمام

تأتي هذه التطورات في أعقاب انتخابات تشريعية معقدة لم تمنح ولا آيزنكوت ولا نتنياهو الأغلبية المطلقة التي تسمح بتشكيل حكومة بسهولة. ومنذ البداية، أظهر حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت استعداداً للمرونة السياسية من خلال دعوته علناً لأعضاء حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحلفائه السياسيين إلى الانضمام إلى ائتلاف بقيادته، في محاولة لإنشاء حكومة وحدة وطنية شاملة. هذا النهج الائتلافي الواسع يهدف إلى تجاوز الانقسامات الحادة التي characterize السنوات الأخيرة في السياسة الإسرائيلية، وتجنب الوقوع في مأزق الانتخابات المتكررة التي تثقل كاهل الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي.