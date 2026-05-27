إسرائيل تشن موجة تصعيد واسعة على جنوب وشرق لبنان

نشرت إسرائيل موجة تصعيد واسعة على جنوب وشرق لبنان، بعد تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله". واستشهد 3 أشخاص بينهم عسكري وأُصيب آخرون بجروح، إثر 44 غارة جوية وهجوما مدفعيا مكثفا شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان.

نشرت إسرائيل موجة تصعيد واسعة على جنوب وشرق لبنان ، بعد تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف ال هجمات ضد " حزب الله ". واستشهد 3 أشخاص بينهم عسكري وأُصيب آخرون بجروح، إثر 44 غارة جوية وهجوما مدفعيا مكثفا شنه الجيش ال إسرائيل ي على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان .

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول خلال أول أيام عيد الأضحى، استنادا إلى معطيات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تتبع مسار الهجمات التي توزعت بين 39 غارة نفذتها المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة، و5 عمليات قصف مدفعي طالت قرى حدودية، بالتزامن مع استمرار سحب الضحايا من تحت أنقاض استهدافات سابقة. وخلال اليومين الأخيرين، صعدت إسرائيل عدوانها بشكل كبير على لبنان، عقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

وتركزت الهجمات بعد الظهر على مدينة النبطية بأحياء الصالحية، وكسار زعتر، وكفرجوز، ما أسفر عن مصابين وأضرار مادية واسعة في المباني السكنية والمؤسسات التجارية. ودمرت غارة فجرية على بلدة بريقع منزلين بالكامل، واستهدفت غارة بلدة زبدين. وطالت الغارات المتعاقبة بلدات: عدشيت، كفرتبنيت، يحمر الشقيف، كفرصير، وقاقعية الجسر، بالتزامن مع موجة غارات عنيفة على حرج علي الطاهر. وعلى طريق كفررمان - الجرمق، استهدفت مسيرة سيارة مدنية بغارة، ثم عاودت قصفها مرة ثانية لمنع المسعفين من التقدم.

واستهدف الطيران الإسرائيلي الحربي بلدة ياطر، وشهد المساء 3 غارات مركزة طالت بلدات رشاف، كفرا، والغندورية. شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الوادي في بلدة أركي بقضاء صيدا، وغارة أخرى على تفاحتا. وفي قضاء جزين، نفذت إسرائيل 3 غارات طالت المنطقة الواقعة بين مليخ واللويزة، وبلدتي كفرحونة وعرمتى، بينما تعرضت بلدة دبين (مرجعيون) لغارة، وبلدة شبعا (حاصبيا) لغارة مماثلة.

وفي السياق، نعى الجيش اللبناني الجندي كامل مروان مركيز الذي قال إنه قُتل الأربعاء جراء غارة إسرائيلية على طريق كفررمان - الخردلي جنوبي لبنان. قصفت المدفعية الإسرائيلية قرى القطاع الغربي في قضاء صور، مستهدفة أطراف ومحيط بلدات مجدل زون، والمنصوري، وزبقين، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي آخر طال البلدات المحيطة بمدينة النبطية. شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على جرد بلدة حلبتا، وغارة ثانية على جرود بلدة بوداي، بالإضافة إلى غارة طالت جرود فلاوي.

* قضاء الهرمل (غارتان):ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو المقبل. والثلاثاء، قتلت إسرائيل 31 شخصا وأصابت 40 على الأقل ودمرت عشرات المنازل في 152 هجوما على جنوبي وشرقي لبنان. ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 شهيدا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء. وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل لبنان حزب الله عدوان هجمات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

البرازيل: نشر 44 ألف جندي لإطفاء حرائق غابات الأمازونالبرازيل: نشر 44 ألف جندي لإطفاء حرائق غابات_الأمازون مصراوي أخبار مصر masrawy Egypt

Read more »

المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 44.97 مليار دولار في أغسطسعاجل: احتياطي النقد الأجنبي لمصر يصل لأعلى مستوى في تاريخه خلال أغسطس مصراوي اخبار masrawy التفاصيل..

Read more »

دلال محمود: 100 جماعة إرهابية في 44 دولة و26 % من عناصرها موجودة بالشرق الأوسطدلال محمود: 100 جماعة إرهابية في 44 دولة و26 % من عناصرها موجودة بالشرق الأوسط

Read more »

ليبيا.. محاكمة 44 مصرياً بتهمة الهجرة غير الشرعيةأحالت السلطات الليبية 44 مصريا إلى المحاكمة بتهمة الهجرة غير الشرعية.إلى هذا، ذكرت إنه تمت إحالة 44 مصريا مهاجرين غير شرعيين من رحبة الدروع إلى مركز إيواء

Read more »

التوصل لسر تسمم 44 طالباً بمدرسة مصريةأصيب 44 طالباً بإحدى مدارس مصر بالتسمم عقب تناولهم مأكولات مجهولة المصدر في محافظة الجيزة جنوب البلاد.وتلقت السلطات بلاغا بوصول 44 طالبا من إحدى المدارس

Read more »

الأهلى يحتفل بتتويجه بدرع الدورى رقم 44 فى تاريخهاحتفل فريق الأهلي بتتويجه بدرع الدوري المصري رقم 44 في تاريخه عقب نهاية مباراة فريقها أمام جورماهيا الكيني، حيث تأجل الاحتفال بدرع الدوري رقم 44..

Read more »