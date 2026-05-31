إسرائيل تعاقب الأسرى الفلسطينيين خلال عيد الأضحى

إسرائيل تعاقب الأسرى الفلسطينيين خلال عيد الأضحى
📆5/31/2026 2:16 PM
📰Shorouk_News
تعاقب إسرائيل الأسرى الفلسطينيين في سجونها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث منعتهم من أداء صلاة العيد وترديد التكبيرات، وفقا لمكتب إعلام الأسرى.

السعودية.. الحجاج يواصلون المغادرة لبلدانهم بعد مناسك الحج، بعد إقالة سلوت، جماهير ليفربول تطالب بعودة محمد صلاح، إدارة السجن منعت الأسرى الفلسطينيين من أداء صلاة العيد وترديد التكبيرات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفق مكتب إعلام الأسرى ، وأضاف المكتب، إن إدارة سجن "جانوت" ال إسرائيل ي (جنوب) صعّدت من انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومنعت الأسرى من أداء صلاة العيد وقمعتهم بعد شروعهم بالتكبيرات، "في محاولة لحرمانهم من أبسط حقوقهم الدينية والإنسانية".

وذكرت مصادر خاصة لمكتب إعلام الأسرى، أن قوات السجن تعاملت بعنف مع محاولات الاحتفال بالعيد، واعتبرت التكبيرات استفزازاً، ما دفعها إلى تنفيذ إجراءات قمعية بحق الأسرى، ترافقت مع إساءات لفظية واستفزازات مست كرامتهم ومعتقداتهم الدينية. وتزداد أوضاع الأسرى في سجن جانوت "سوءا"، في ظل تردي الطعام والنظافة وانتشار العقوبات والتنكيل اليومي، إضافة إلى القيود المشددة على ممارسة الشعائر الدينية، حيث يُمنع الأسرى من الصلاة وقراءة القرآن ويتعرض بعضهم للعزل والعقاب بسبب ذلك.

ولفت المكتب إلى استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث يعاني عدد منهم من مشكلات صحية وإصابات وأمراض دون تلقي العلاج اللازم، إلى جانب التدهور الكبير في أوضاعهم النفسية نتيجة القمع المستمر والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية. وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحرمت إسرائيل 9400 أسير فلسطيني، بينهم 360 طفلًا و84 أسيرة، من مشاركة عائلاتهم فرحة عيد الأضحى، وفق بيان سابق لنادي الأسير الفلسطيني. ويعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية

