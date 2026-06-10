إسرائيل تعلن رفع مستوى التأهب والاستعداد في وحداتها العسكرية بعد التوترات المتصاعدة مع إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن رفع مستوى التأهب والاستعداد في وحداته العسكرية بعد التوترات المتصاعدة مع إيران واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين بعد فترة من الهدوء النسبي. وقال الجيش إن قرار رفع حالة التأهب يأتي في إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك احتمال استئناف الهجمات المتبادلة مع إيران أو تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من جهات مرتبطة بطهران في المنطقة. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من المواقع العسكرية والاستراتيجية تحسباً لأي تصعيد مفاجئ. ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر الإقليمي عقب الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران، والتي قالت واشنطن إنها جاءت رداً على ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية المستمرة» ضد المصالح الأميركية. وقد أثارت تلك التطورات مخاوف من اتساع دائرة المواجهة لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى، من بينها إسرائيل. وكانت إسرائيل وإيران قد تبادلتا خلال الأشهور الماضية هجمات مباشرة وغير مباشرة، في واحدة من أخطر مراحل التصعيد بين الطرفين منذ سنوات. ورغم الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة، لا تزال المخاوف قائمة من انهيار التهدئة وعودة المواجهات العسكرية واسعة النطاق.

الجيش الإسرائيلي يعلن رفع مستوى التأهب والاستعداد في وحداته العسكرية بعد التوترات المتصاعدة مع إيران واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين بعد فترة من الهدوء النسبي.

وقال الجيش إن قرار رفع حالة التأهب يأتي في إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك احتمال استئناف الهجمات المتبادلة مع إيران أو تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من جهات مرتبطة بطهران في المنطقة. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من المواقع العسكرية والاستراتيجية تحسباً لأي تصعيد مفاجئ.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر الإقليمي عقب الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران، والتي قالت واشنطن إنها جاءت رداً على ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية المستمرة» ضد المصالح الأميركية. وقد أثارت تلك التطورات مخاوف من اتساع دائرة المواجهة لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى، من بينها إسرائيل. وكانت إسرائيل وإيران قد تبادلتا خلال الأشهور الماضية هجمات مباشرة وغير مباشرة، في واحدة من أخطر مراحل التصعيد بين الطرفين منذ سنوات.

ورغم الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة، لا تزال المخاوف قائمة من انهيار التهدئة وعودة المواجهات العسكرية واسعة النطاق





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Israel Iran Tensions Military Build-Up Hezbollah Hezbollah Rockets

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