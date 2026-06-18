إسرائيل ترفع ميزانية حملاتها الدعائية في أمريكا إلى 40.5 مليون دولار سنويًا لاحتواء تراجع الدعم

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن قرار إسرائيلي بتوسيع الحملات الإعلامية والرقمية الموجهة للجمهور الأمريكي وخاصة المحافظين عبر زيادة الإنفاق ثلاثة أضعاف إلى أكثر من 40 مليون دولار سنويًا في ظل تراجع حاد في الصورة الذهنية للاحتلال وتراجع الثقة بنتانيناهو وامتداد النظرة السلبية إلى صفوف الجمهوريين

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن حكومة الاحتلال ال إسرائيل ي قررت توسيع حملات التأثير الإعلامي والرقمي داخل الولايات المتحدة عبر رفع ميزانية إحدى أكبر حملاتها الدعائية الموجهة للجمهوريين والإنجيليين إلى أكثر من 40.5 مليون دولار سنويًا في محاولة لاحتواء التراجع المتسارع في الدعم الشعبي والسياسي ل إسرائيل خاصة داخل القاعدة المحافظة.

ووفق الصحيفة ارتفعت قيمة العقد المبرم مع شركة العلاقات العامة التابعة لبراد بارسكيل المدير السابق للحملات الرقمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 1.5 مليون دولار شهريًا إلى 4.5 ملايين دولار شهريًا أي بزيادة ثلاثة أضعاف ليصل إجمالي الإنفاق إلى 40.5 مليون دولار خلال عام واحد كما وقعت إسرائيل عقدًا إضافيًا مع شركة إنتاج إعلامي في نيويورك بقيمة تقارب مليون دولار لإطلاق حملة سرد رقمي تستهدف الرأي العام الأمريكي.

ويأتي هذا التصعيد الدعائي في وقت تواجه فيه إسرائيل تراجعًا حادًا في صورتها داخل الولايات المتحدة حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن 60% من الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل مقارنة بـ53% العام الماضي و42% فقط عام 2022 كما أظهرت البيانات أن التراجع لم يعد مقتصرًا على الديمقراطيين أو المستقلين بل امتد إلى صفوف الجمهوريين أنفسهم حيث بات 41% من الجمهوريين ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية بينما ترتفع النسبة إلى 57% بين الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. وفي موازاة ذلك تراجعت ثقة الأمريكيين برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى مستويات غير مسبوقة إذ أظهرت الاستطلاعات أن نحو 60% من الأمريكيين لا يثقون بقراراته في السياسة الخارجية مقارنة بـ52% في العام المapshot ونحو 40% قبل ثلاثة أعوام.

وتشير هآرتس إلى أن الحملة الجديدة جاءت في ظل تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة لسياسات نتنياهو وخاصة بعد الحرب على غزة والتوترات الأخيرة مع إيران حيث تتزايد الاتهامات داخل أوساط اليمين الأمريكي بأن حكومة الاحتلال دفعت إدارة ترامب إلى الانخراط في مواجهة عسكرية مع طهران. وفي إطار الحملة الموسعة أطلقت إسرائيل موقعًا إلكترونيًا جديدًا بعنوان The Truth About Iran يركز على تقديم إيران بوصفها تهديدًا مباشرًا للأمن الأمريكي ويسعى إلى تبرير الحرب الأخيرة معها أمام الجمهور الأمريكي كما وسعت شبكة المواقع المرتبطة بالحملة هجماتها الإعلامية ضد قطر والصين في محاولة لبناء سردية تربط بين هذه الدول وإيران باعتبارها محورًا معاديًا للولايات المتحدة والغرب.

ووفق الوثائق التي كشفتها الصحيفة فإن جزءًا مهمًا من الميزانية الجديدة سيُخصص للتعاقد مع مؤثرين وشخصيات إعلامية أمريكية وإنتاج مقاطع فيديو ومنشورات رقمية موجهة لمنصات التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الرأي العام الأمريكي وتعزيز الرواية الإسرائيلية بين الجمهور المح保守. وتشير المعطيات إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة دعائية أوسع تقودها إسرائيل منذ سنوات داخل الولايات المتحدة إذ سبق أن أنفقت عبر شركات تسويق وإعلانات دولية أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2018 على مشاريع دعائية وتحسين الصورة والتأثير في الجمهور الأمريكي.

ويرى مراقبون أن رفع الإنفاق الدعائي إلى هذا المستوى يعكس حجم القلق الإسرائيلي من التراجع المتواصل في التأييد الأمريكي خاصة مع اتساع فجوة المواقف بين الأجيال الشابة في الولايات المتحدة وبين الحكومات الأمريكية المتعاقبة تجاه الحرب على غزة والسياسات الإسرائيلية في المنطقة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل الولايات المتحدة حملات دعائية هآرتس نتنياهو الرأي العام الأمريكي الجمهوريون الإنجيليون إيران غزة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

خطة 24/25.. 6 مليارات جنيه تكلفة خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعةحددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، الخطة الاستثمارية لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه.

Read more »

المالية: تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصاديالمالية: تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي

Read more »

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 40.5%خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 43% إلى 40.5% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع. جاء ذلك بناء على ق

Read more »

رئيس الرقابة على الصادرات: 18.8% زيادة فى الصادرات لتسجل 40.5 مليار دولارقال المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إن إطلاق بعثة المشترين الدوليين HATS 2025 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعات الهندسية المصرية .

Read more »

البنك المركزي المصري يحقق صافي ربح بقيمة 143.079 مليار جنيه- ارتفاع مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية لـ 40.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر حقق البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 143.079 مليار جنيه بنهاية نو

Read more »

41.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6

Read more »