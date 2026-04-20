إسرائيل تعلن رسميا المضي في ضم أراضي الضفة الغربية عبر توسيع البنية التحتية للمستوطنات

كشف وزير الطاقة الإسرائيلي عن خطط حكومة نتنياهو لربط بؤر استيطانية بشبكات الكهرباء والمياه في الضفة الغربية، في خطوة يعتبرها مراقبون تطبيقا فعليا لسياسة الضم وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التوجه على فرص السلام وحل الدولتين.

في تطور سياسي ميداني بالغ الخطورة يعكس التوجهات المتشددة للحكومة الإسرائيلية الحالية، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن خطوات عملية تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية . وأكد كوهين، وهو أحد أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر المعروف باسم الكابينت، أن حكومة بنيامين نتنياهو قد بدأت بالفعل في تطبيق ما وصفه بالسيادة على الأرض، في إشارة صريحة إلى سياسة الضم الفعلي التي لطالما حذرت منها الأوساط الدولية والفلسطينية.

هذا الإعلان الذي جاء عبر منصة إكس يضع المجتمع الدولي أمام تحد جديد، حيث تتجاهل الحكومة الإسرائيلية كافة القرارات الأممية التي تعتبر المستوطنات غير قانونية وتعيق حل الدولتين. كشف الوزير كوهين عن اتفاق تم التوصل إليه مع يوسي داغان، رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يقضي بدمج عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في شبكات البنية التحتية الرسمية لإسرائيل، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه. وتشمل هذه المناطق بؤر حومش وصانور ورحبعام وعيبال، وهي خطوة تعتبرها السلطة الفلسطينية بمثابة شرعنة استيطانية تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتدمير أي فرصة جغرافية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة في المستقبل. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأراضي المحتلة تصعيدا غير مسبوق في وتيرة الأنشطة الاستيطانية منذ تسلم حكومة نتنياهو مهامها في نهاية عام 2022. ويتوزع حاليا حوالي 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات المنتشرة عبر الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع وسط حملات تضييق ممنهجة على السكان الفلسطينيين تتراوح بين مصادرة الأراضي وهدم المنازل وصولا إلى عمليات التهجير القسري. إن سياسات الحكومة اليمينية الحالية لا تتوقف عند حدود التوسع الاستيطاني، بل تشمل تعزيز الوجود العسكري وتوفير الغطاء للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات يومية ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين منذ أكتوبر 2023. هذه الممارسات، وفقا للتقارير الفلسطينية والحقوقية، تهدف إلى إفراغ الضفة الغربية من سكانها الأصليين وتهيئتها للضم النهائي والكامل تحت السيادة الإسرائيلية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. من جانب آخر، تتزامن هذه الأزمة السياسية مع كارثة إنسانية خانقة في قطاع غزة، حيث أشارت التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن احتياجات القطاع للتعافي وإعادة الإعمار بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب تجاوزت حاجز الـ 71.4 مليار دولار. هذا الرقم الفلكي يعكس حجم المعاناة الإنسانية والانهيار الشامل في البنية التحتية، وهو ما يجعل المشهد الفلسطيني العام تحت وطأة ضغوط مزدوجة؛ ضم في الضفة ودمار في غزة، مما يضع مستقبل القضية الفلسطينية برمتها على مفترق طرق خطير يتطلب تدخلا دوليا فاعلا بدلا من الاكتفاء بالتنديد اللفظي الذي لم يفلح في كبح جماح الاستيطان أو إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عقود طويلة





