إسرائيل تعلن عن عملية أمنية داخل إيران وتصفية قيادي في الحرس الثوري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تنفيذ عملية أمنية داخل الأراضي الإيرانية أسفرت عن مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك في سياق التوتر الإقليمي المتصاعد بين البلدين، وسط تقارير عن نشاط عسكري بالقرب من محطة بوشهر النووية.

أعلن رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ عملية أمنية داخل الأراضي ال إيران ية، والتي وصفها بالناجحة، مؤكدًا أنها أسفرت عن تصفية شخصية قيادية بارزة في الحرس الثوري ال إيران ي. ووفقًا لبيان صدر عبر منصة 'إكس'، استهدفت العملية أصغر باقري، القائد المزعوم للوحدة 840 التابعة لفيلق القدس، والذي تصفه إسرائيل بالعقل المدبر للعمليات الخارجية. كما أشار البيان إلى مقتل مسؤول استخباراتي إيران ي آخر يدعى مجيد خادمي، مما يمثل ضربة قوية لقدرات إيران الأمنية.

هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد التوتر الإقليمي بين تل أبيب وطهران، مما يزيد من احتمالية حدوث مواجهات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة.\تُعد الوحدة 840، التي كان يقودها باقري، من الوحدات الأكثر سرية في الحرس الثوري الإيراني. وهي متخصصة في تنفيذ العمليات الخارجية، بما في ذلك الاغتيالات والتجسس وتجنيد العملاء في دول مختلفة. الجيش الإسرائيلي، من جانبه، أكد أن باقري كان يستخدم اسمًا مستعارًا هو 'سردار باقري'، بينما يُعتقد أن اسمه الحقيقي 'يزدان مير'. وقد اعتبر الجيش الإسرائيلي هذه العملية بمثابة ضربة قاصمة لقدرات فيلق القدس، مما يعيق قدرته على تنفيذ العمليات الخارجية. في رسالة تحذيرية، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستتعامل بحزم مع أي تهديد يطال أمنها أو أمن مواطنيها، مؤكدًا أن أي جهة تحاول استهداف إسرائيل ستواجه عواقب وخيمة. هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، بما في ذلك التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والوجود العسكري الإيراني في المنطقة.\في سياق متصل، أثار نشاط عسكري بالقرب من محطة بوشهر النووية الإيرانية قلقًا دوليًا، مع وجود تقارير عن استهداف المحطة أربع مرات. بالإضافة إلى ذلك، سمحت إيران للعراق بإرسال شحنات النفط عبر مضيق هرمز، في إطار تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لعقد اجتماعات الربيع، والتي من المتوقع أن تشهد مناقشات 'ساخنة' بشأن تداعيات الحرب في أوكرانيا والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى. في المقابل، اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في حماية منشآتها النووية. كل هذه الأحداث تعكس حالة من التوتر الشديد في المنطقة، وتشير إلى احتمال تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران، مما يتطلب تدخلًا دوليًا لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد





