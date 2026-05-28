إسرائيل تعلق علاقاتها مع الأمم المتحدة بعد إدراجها على قائمة العنف الجنسي

أعلنت إسرائيل تعليق علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد إدراج جهات إسرائيلية على قائمة أممية مرتبطة بالعنف الجنسي في النزاعات، إلى جانب حركة حماس، ما أثار غضب تل أبيب التي وصفت القرار بأنه 'عار أخلاقي'.

أعلنت إسرائيل ، أمس الخميس، تعليق علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، بعد قرار أممي بإدراج جهات إسرائيل ية على قائمة مرتبطة ب العنف الجنسي في مناطق النزاع.

وجاء هذا الإعلان على لسان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الذي قال إن تل أبيب ستجمّد الاتصالات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ما دام جوتيريش على رأس المنظمة الدولية، مضيفاً: "انتهينا من هذا الأمين العام"، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الأممي جاء بعد إدراج إسرائيل على القائمة السوداء إلى جانب حركة حماس، وهو ما وصفه دانون بأنه "عار أخلاقي"، معتبراً أنه يثبت أن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها، حسب تعبيره.

ويأتي هذا التطور بعد تحذير سابق وجهه جوتيريش لإسرائيل في أغسطس الماضي، من احتمال إدراج جهات إسرائيلية في التقرير السنوي الخاص بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاكات ضد معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية. وتشمل القائمة جهات حكومية وجماعات مسلحة متهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي في مناطق النزاع حول العالم، وتصدر الأمم المتحدة هذا التقرير سنوياً بهدف تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وحشد الضغط الدولي لوقفها.

واعتبرت إسرائيل أن إدراجها في هذه القائمة يعد إجراءً غير مسبوق وخطير، خاصة في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تشهد اتهامات متبادلة بين الجانبين بارتكاب انتهاكات. من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن القرار يستند إلى تقارير موثقة من منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، تشير إلى وجود أدلة على تعرض فلسطينيين للعنف الجنسي أثناء احتجازهم لدى القوات الإسرائيلية. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، معتبرة أنها تهدف إلى تشويه صورتها على الساحة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة توتراً متزايداً، خاصة مع استمرار الحرب في غزة وانتقادات واسعة لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. وقد أثار القرار الأممي ردود فعل متباينة، حيث رحبت به جهات حقوقية وفلسطينية واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة إسرائيل، بينما انتقدته جهات إسرائيلية ومناصرة لها، واعتبرته دليلاً على تحيز الأمم المتحدة ضد إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال داني دانون إن إسرائيل ستواصل العمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتغيير هذه السياسة، محذراً من أن تعليق العلاقات مع مكتب جوتيريش قد يؤثر على التعاون مع المنظمة في مجالات أخرى. يذكر أن هذا التقرير السنوي يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة ويتضمن قائمة بالأطراف المتورطة في العنف الجنسي في مناطق النزاع، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة. وتشمل القائمة هذا العام إسرائيل وحركة حماس والجماعة الإسلامية في موزمبيق، وغيرها من الجهات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تدرج فيها إسرائيل في هذه القائمة، وهو ما اعتبرته تل أبيب إجراءً انتقامياً من جوتيريش بسبب انتقاداتها له. وتخوض إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 35 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية. وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب وأساليبها العسكرية، كما تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة العدل الدولية.

وفي ظل هذا التوتر، قد يؤدي قرار تعليق العلاقات مع الأمم المتحدة إلى مزيد من العزلة الدولية لإسرائيل، خاصة مع تزايد الدعوات إلى مقاطعتها وفرض عقوبات عليها. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذا الملف، وسط مساعٍ دبلوماسية إسرائيلية لاحتواء الأضرار وتغيير الموقف الأممي





