إسرائيل تعتمد على الحرب خارج الحدود وتأمين سيناء يتطلب تنمية شاملة

تحليل لاستراتيجية إسرائيل الأمنية القائمة على الحرب خارج الحدود وأهمية التنمية الشاملة في تأمين سيناء وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار ب الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على استراتيجية الحرب خارج الحدود ، وهي استراتيجية تهدف إلى تأمين مصالحها وتقليل الخسائر البشرية والمادية من خلال الاشتباكات غير المباشرة والعمليات الاستباقية في مناطق خارج أراضيها.

هذه الاستراتيجية لا تنفصل عن اعتمادها على الموانع الطبيعية كجزء لا يتجزأ من منظومتها الدفاعية، حيث تسعى إسرائيل إلى استغلال التضاريس الجغرافية كخطوط دفاعية طبيعية تعزز من قدرتها على الصمود وتقليل نقاط الضعف المحتملة. هذه الخطوط الدفاعية ليست مجرد عوائق طبيعية، بل هي جزء من تخطيط استراتيجي دقيق يهدف إلى تحديد مناطق الاشتباك المحتملة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى توفير عمق استراتيجي يسمح لها بامتصاص الصدمات وتجنب التوغل العميق في أراضيها.

إسرائيل تتبنى مفهوم 'الحدود الآمنة'، وهو مفهوم يتجاوز مجرد تحديد الحدود الجغرافية ليشمل بناء منظومة أمنية متكاملة قادرة على حماية مصالحها الحيوية. هذا المفهوم يتجسد حاليًا في محاولاتها لتطبيق سياسات أمنية مشددة في جنوب لبنان وبعض المناطق داخل الأراضي السورية، وذلك في إطار رؤيتها الأمنية الأوسع القائمة على التوسع التدريجي والوصول إلى حدود طبيعية توفر لها أكبر قدر ممكن من الحماية.

هذه الحدود الطبيعية ليست بالضرورة حدودًا سياسية معترف بها دوليًا، بل هي مناطق جغرافية تتمتع بميزات طبيعية تجعلها مناسبة للدفاع والهجوم على حد سواء. إن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية ليست جديدة، بل هي امتداد لنظريات عسكرية قديمة، إلا أن حرب أكتوبر عام 1973 شكلت نقطة تحول حاسمة في هذا السياق.

فقد أثبتت هذه الحرب أن الاعتماد على التحصينات العسكرية التقليدية والخطوط الدفاعية الثابتة ليس كافيًا لصد الهجمات الشاملة، وأن الإرادة السياسية والقوة البشرية والقدرة على الابتكار العسكري تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النصر. نجاح مصر في عبور قناة السويس وكسر خط بارليف في حرب أكتوبر أظهر للعالم أن النظريات العسكرية التقليدية يمكن تجاوزها من خلال التخطيط الجيد والتنفيذ المتقن والاستفادة من نقاط ضعف العدو.

وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري، أكد اللواء الحلبي أن تأمين سيناء لا يقتصر على الإجراءات العسكرية والأمنية، بل يرتكز أيضًا على التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز القوة البشرية. إن التنمية الشاملة في سيناء ليست مجرد مشاريع اقتصادية واجتماعية، بل هي جزء من استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى كسب قلوب وعقول السكان المحليين وتعزيز شعورهم بالانتماء والولاء للدولة.

الدولة المصرية تنفذ خطة تنمية متكاملة في شبه الجزيرة، تشمل مشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والإسكان والزراعة والصناعة، بهدف تحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للاستثمار والتنمية. جهود الربط بين سيناء وبقية مناطق الدولة شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز التواصل بين الشرق والغرب.

في عام 2014، كان هناك نفق واحد فقط أسفل قناة السويس، ولكن العدد ارتفع حاليًا إلى ستة أنفاق، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين سيناء وبقية أنحاء الدولة. هذه الأنفاق لا تساهم فقط في تسهيل حركة النقل والتجارة، بل إنها تعزز أيضًا حركة التنمية والاستثمار وتدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

إن ربط سيناء ببقية مناطق الدولة يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في تحقيق الأمن القومي المصري، لأنه يساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين. كما أنه يعزز من قدرة الدولة على مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. اللواء الحلبي أعرب عن تفاؤله بشأن وضع سيناء وقدرة مصر على حماية أراضيها، مؤكدًا أنه لا توجد أي تهديدات عسكرية مباشرة تمس المنطقة في الوقت الحالي.

ومع ذلك، أشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه سيناء هو التأثير الاقتصادي السلبي الناتج عن التداعيات السلبية للحروب الجارية والتوترات الإقليمية. هذه التداعيات تؤثر على حركة السياحة والاستثمار وتزيد من تكلفة المعيشة وتعيق جهود التنمية. لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من هذه التداعيات ودعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار في سيناء





