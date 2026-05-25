بيان الجيش الإسرائيلي يُفصِّل عن انفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية، واعتراض صاروخٍ أُطلق من قبل المنظمة، إلى جانب تصعيد التوترات في شمال إسرائيل ومطالب وزير الأمن بنقل الضغط إلى واشنطن وقطع الكهرباء عن لبنان.

أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال ال إسرائيل ي، بعد خلع صفارات الإنذار في الجليل الغربي، أن طائرةً مسيّرةً تابعةً ل حزب الله انفجرت بالقرب من الحدود اللبنانية دون أن تُسفر عن وقوع أي إصابات.

وفي الوقت نفسه، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أُطلق من قبل حزب الله باتجاه أراضي الدولة الإسرائيلية، مما أضاف توتّرًا إلى الأوضاع الأمنية المتصاعدة في المنطقة. بحسب ما أفادته صحيفة "ي دي عوت أحرونوت" العبرية، فقد وقع الانفجار الثاني لطائرة مسيّرة في منطقة عسكرية، مؤكدًا أن الحوادث لم تصب أي من الأحياء السكنية المدنية.

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال افتتاح اجتماع كتلة "عوتسما يهوديت" أن استمرار إطلاق صفارات الإنذار بسبب مخاوف تسلل الطائرات المعادية إلى المجتمعات الشمالية يُعد "غير مقبول" ويستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة. ودعا بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التواصل الفوري مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة الضغط على الحزب الحاكم في لبنان لوقف أي نشاط عسكري يدعم حزب الله.

كما شدد على أن إسرائيل لا يمكنها التسامح مع أي انتهاك للحدود، مؤكدًا أن الرد المناسب يتضمن قطع التيار الكهربائي عن لبنان وتكثيف العمليات القتالية لتأمين الحدود. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن بدء قصف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في العاصمة كييف، ما يضيف بعدًا دوليًا آخر إلى المشهد الأمني المعقّد.

وقد أثار ذلك ردود فعل متباينة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث عبّر عدد من المسؤولين عن "الذعر" الذي ساد أرجاء شمال البلاد جراء مسيرات حزب الله المتفجرة، مؤكدين أن الوضع يحتاج إلى حسم سريع لتفادي تصعيد قد يجرّ بأخرى إلى صراع واسع النطاق. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تفيد بأن إيران سبق لها أن انضمت إلى اتفاقيات أبراهام، وهو ما أضاف بُعدًا سياسيًا إضافيًا يسلّط الضوء على تحولات الجغرافيا السياسية الإقليمية وتأثيرها المباشر على الأمن في بلدة الصهيونية.

في الوقت ذاته، أعلن أحد الصحفيين المتابعين للمنطقة أن جثة جندي إسرائيلي عُثِرَ عليها جنوب الدولة الإسرائيلية، ما جعل السلطات تتعاطى مع الحادث كمسألة حساسة تستدعي التحقيق الفوري وتقديم الدعم اللازم لأسرته. هذه السلسلة من الأحداث تبرز الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله، وتسلّط الضوء على تعقيدات الصراع الإقليمي المتشابك بين القوى الإقليمية والدولية، وتؤكد أن أي خيال للهدنة أو الحوار السلمي يتطلب تآزرًا دوليًا قويًا وتنسيقًا محكمًا بين جميع الأطراف المعنية





