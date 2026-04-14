إسرائيل متهمة بإفشال المفاوضات بين واشنطن وطهران: مطالب تعجيزية وتعقيدات في الأفق

كشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة عن اتهامات لإسرائيل بإعاقة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وتفصّل المراسلة الشروط الإسرائيلية التعجيزية، والمساعي لتوسيع السيطرة على الأراضي اللبنانية، وخطط إنشاء مناطق عازلة، مما يعرقل جهود السلام في المنطقة.

صرحت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، بأن إسرائيل تواجه اتهامات بالمسؤولية عن تعطيل المفاوضات بين واشنطن وطهران، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ. وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل أُجبرت، تحت وطأة الضغوط، على الموافقة على الدخول في هذه المفاوضات ، مبينة أن تعليمات صدرت عن مكتب رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بوجوب المشاركة فيها امتثالًا لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، وصفت أبو شمسية الشروط الإسرائيلية بأنها تبدو تعجيزية، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترسيم الحدود البرية والبحرية، الأمر الذي يعني عمليًا إعادة تشكيل الخريطة داخل العمق اللبناني، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ لبنانية. هذه المطالب الإسرائيلية تتوافق مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن النقاش لا يقتصر على عدد قليل من القضايا الأمنية، بل يهدف إلى إنشاء مناطق عازلة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة، حيث تسعى إسرائيل للسيطرة على مناطق واسعة، أو كما هو الحال في الجولان المحتل داخل الأراضي السورية.

كما بينت أبو شمسية أن إسرائيل تصر على إجراء المفاوضات 'تحت النار'، أي مع استمرار العمليات العسكرية برًا وجوًا داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يتجلى في استمرار الغارات الإسرائيلية، خاصة في جنوب لبنان. وتابعت أبو شمسية أن المطالب الإسرائيلية تتضمن أيضًا إقامة منطقة عازلة، ونزع سلاح حزب الله، وصولًا إلى طرح مفاوضات محتملة بشأن اتفاق سلام بين الطرفين.

من جهة أخرى، سلّطت أبو شمسية الضوء على التعقيدات التي تواجه هذه المفاوضات، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى لتحقيق أهداف أبعد من مجرد وقف إطلاق النار، فهي تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في المنطقة بما يخدم مصالحها الاستراتيجية على المدى الطويل. وأوضحت أن إسرائيل تستغل هذه المفاوضات لتعزيز نفوذها في لبنان، وتوسيع سيطرتها على الأراضي اللبنانية، وتأمين حدودها الشمالية. كما أشارت إلى أن إصرار إسرائيل على استمرار العمليات العسكرية خلال المفاوضات يعكس رغبتها في ممارسة الضغط على حزب الله، وإضعاف قدراته العسكرية، ودفعه إلى تقديم تنازلات.

أبو شمسية أضافت أن هذه المطالب الإسرائيلية تعكس تعنتًا واضحًا، وتضع العراقيل أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام دائم ومستقر. وأكدت على أن هذا التعنت يهدد بتأجيج التوتر في المنطقة، وزعزعة الاستقرار، وتعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام.

في الختام، شددت أبو شمسية على أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وحثها على الالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة لبنان. ورأت أن على المجتمع الدولي أن يرفض الشروط الإسرائيلية التعجيزية، وأن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة، تراعي مصالح جميع الأطراف. كما دعت إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء مفاوضات بناءة، تفضي إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت على أن السلام الدائم في المنطقة يتطلب حلولًا شاملة للقضايا العالقة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتحقيق العدالة للجميع. كما حذرت من أن استمرار الوضع الراهن يهدد بالتصعيد، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وتأثيرات سلبية على الأمن الإقليمي والدولي.





