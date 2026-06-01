إسرائيل تحذر سكان الضاحية الجنوبية ببيروت وتوجه تهديدات جديدة لحزب الله وسط تصعيد العنف

الإسرائيليون يصدرون إنذارًا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، مع تجديد تحذيرات وزير الدفاع حيال حزب الله، في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

أصدرت القوات ال إسرائيل ية إنذارًا مسائيًا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت ، داعية إياهم إلى الإخلاء حفاظًا على سلامتهم، وذلك في إطار تصاعد التوترات بين إسرائيل و حزب الله .

وأعلن المتحدث الرسمي للجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" أن أي استمرار لإطلاق صواريخ حزب الله نحو المدن والبلدات الإسرائيلية سيقابل برد عسكري يستهدف أهدافًا في الضاحية الجنوبية. يأتي هذا التحذير في وقت تجدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديداته نحو لبنان، مؤكدًا أن بيروت لن تشهد الهدوء إلا إذا أوقف حزب الله هجماته على إسرائيل.

كاتس، خلال مراسم تسليم رئاسة دائرة الأمن في وزارة الدفاع، شدد على أن ما ينطبق على الضاحية الجنوبية لبيروت سينطبق على بلدات الشمال في إسرائيل، مشيرًا إلى استعداد الجيش لتحويل منطقة نهر الليطاني إلى منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية من الناحية الأمنية





