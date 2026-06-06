إسرائيلي: إصابات خطيرة في صفوف قوات الجيش جراء هجوم بمسيرة بجنوب لبنان. الامتحان: حرصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، على توفير أجواء نفسية مناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 وكسر التوتر والخوف لديهم، إذ جرى توزيع زجاجات المياه المعدنية والشيكولاتة والأقلام والورود، على طلاب الشهادة الإعدادية 2026 في لفتة إنسانية مميزة، أمام اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، وذلك قبل بدء امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني.

إعلام إسرائيلي : إصابات خطيرة في صفوف قوات الجيش جراء هجوم بمسيرة بجنوب لبنانامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية حرصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، على توفير أجواء نفسية مناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 وكسر التوتر والخوف لديهم، إذ جرى توزيع زجاجات المياه المعدنية و الشيكولاتة و الأقلام و الورود ، على طلاب الشهادة الإعدادية 2026 في لفتة إنسانية مميزة، أمام اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، وذلك قبل بدء امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا يوسف وكيل المديرية، ومديري الإدارات التعليمية ، وفريق العمل بإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية والإدارات التعليمية، برسم البسمة والسعادة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026. ، أجواءً من الترحيب والدعم المعنوي للطلاب، حيث جرى استقبالهم بابتسامة وكلمات تشجيعية، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية التي أسهمت في إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، والتخفيف من رهبة الامتحانات.

بضرورة توفير مناخ تربوي وإنساني داعم للطلاب خلال فترة الامتحانات، بما يساعدهم الى أداء الامتحانات في هدوء وطمأنينة، ويعزز من ثقتهم بأنفسهم لتحقيق أفضل النتائج. من ناحيتهم، عبر الطلاب وأولياء أمورهم عن فرحتهم بهذا الدعم المفاجئ، مؤكدين تقديرهم لجهود مديرية التربية والتعليم بالفيوم في دعم أبنائهم نفسيًا ومعنويًا خلال الامتحانات. هجمات مسيرات حزب الله تكشف ثغرات الدفاع الإسرائيلي.. قلق متصاعد داخل المؤسسة العسكري





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