إسرائيل في وضع أكثر تعقيدًا.. تقرير يكشف عن تصاعد التهديدات من لبنان وغزة وإيران

تقرير تحليلي يكشف عن تدهور الوضع الاستراتيجي لإسرائيل وتصاعد التهديدات من مختلف الجبهات، مع اعتمادها الكبير على الدعم الأمريكي.

كشف تقرير تحليلي مفصل نشرته صحيفة معاريف ال إسرائيل ية عن تدهور الوضع الاستراتيجي ل إسرائيل ، وتورطها في شبكة معقدة من التحديات الأمنية والسياسية التي تفوق في خطورتها الوضع الذي كانت عليه قبل العملية العسكرية الأخيرة.

يشير التقرير إلى أن هذا التعقيد يمتد ليشمل كافة الجبهات، بدءًا من الجبهة الشمالية المشتعلة في لبنان، وصولًا إلى قطاع غزة المضطرب، مرورًا بالتهديدات المتصاعدة من إيران وحلفائها الإقليميين. وأكد التقرير أن إسرائيل تواجه صعوبات متزايدة في إدارة هذه التحديات المتعددة، وأن قدرتها على التأثير في مسار الأحداث أصبحت محدودة بشكل ملحوظ، مع اعتمادها الكبير على الدعم والضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، أشار التقرير إلى تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها حزب الله على المواقع الإسرائيلية في جنوب لبنان، باستخدام أسلحة متطورة مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأوضح أن هذه الهجمات تهدف إلى الضغط على إسرائيل وإجبارها على تقديم تنازلات، بالإضافة إلى إظهار قوة الحزب وقدرته على مواجهة التهديدات الإسرائيلية. وفي المقابل، يواجه الجيش الإسرائيلي قيودًا سياسية كبيرة تحد من قدرته على الرد على هذه الهجمات، خشية من اندلاع حرب شاملة قد تكون لها تداعيات كارثية على المنطقة.

وقد صرح سفير إسرائيل في الولايات المتحدة بأن على لبنان الاعتراف بوجود الجيش الإسرائيلي على أراضيهم، وهو ما يمثل تصعيدًا في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان. كما عبر مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة عن عدم اليقين بشأن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أن احتمالات التمديد غير مؤكدة بنسبة 100%. هذا التوتر المتزايد يثير مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد لفت التقرير إلى تكثيف حركة حماس لأنشطتها العسكرية والميدانية، خاصة في المناطق الحدودية مع إسرائيل. وأشار إلى أن حماس تسعى إلى استعادة السيطرة على الأرض، وتعزيز قدراتها العسكرية، والاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل. وقد شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الاشتباكات بين حماس والجيش الإسرائيلي، مما يعكس حالة التوتر المتصاعد في القطاع.

وفي سياق متصل، تناول التقرير تقديرات عسكرية إسرائيلية تشير إلى أن المواجهة مع إيران لا تزال قائمة، وأن طهران تواصل دعم حلفائها في المنطقة، من خلال توفير الأسلحة والتدريب والتمويل. وأوضح أن إيران تنشط عبر عدة جبهات، بما في ذلك لبنان وغزة واليمن، ما يعكس تعقيد المشهد الأمني واتساع نطاق التهديدات التي تواجه إسرائيل.

وقد أعرب مسؤولون عسكريون إسرائيليون عن قلقهم إزاء مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتباينة، معتبرين أن تصريحاته تزيد من صعوبة التنبؤ بمسار الأحداث، خاصة وأن أي تصعيد محتمل يعتمد بشكل كبير على قرار أمريكي. وقد أشار ترامب إلى إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما يمثل محاولة لتهدئة التوترات في المنطقة. وفي الختام، خلص التقرير إلى أن التقديرات السائدة داخل إسرائيل تشير إلى أن استئناف القتال مسألة وقت، وليس مجرد احتمال.

ويتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن يشهد المنطقة تصعيدًا جديدًا في المستقبل القريب، وأن يكون هذا التصعيد واسع النطاق ومؤثرًا. وهم يترقبون بحذر ما ستقرره واشنطن بشأن المرحلة القادمة، وما إذا كانت ستدعم إسرائيل في مواجهة التحديات التي تواجهها، أم أنها ستتبنى سياسة أكثر حذرًا واعتدالًا. إن الوضع الحالي يتطلب حذرًا شديدًا، وجهودًا دبلوماسية مكثفة، لتجنب اندلاع حرب شاملة قد تكون لها تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها.

ويؤكد التقرير على أن إسرائيل تواجه أصعب تحدياتها منذ سنوات، وأن مستقبلها يعتمد على قدرتها على التكيف مع هذه التحديات، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهتها. كما يشير إلى أن الدعم الأمريكي لا يزال حاسمًا لأمن إسرائيل واستقرارها، وأن أي تغيير في السياسة الأمريكية قد يكون له آثار خطيرة على المنطقة بأكملها. إن التقرير يمثل تحذيرًا شديد اللهجة من المخاطر التي تواجه إسرائيل، ويحث على اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب الأسوأ





