إسرائيليون: هرتسوغ يعلن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد تفوقه على نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يكشف عن نيته تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، متقدماً على بنيامين نتنياهو بـ67 توصية نيابية بدعم عربي تاريخي.

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، يوم الخميس، عن عزمه الإعلان رسمياً يوم الأحد القادم عن اسم النائب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. جاء هذا الإعلان بعد أن حسم استطلاع المواقف داخل الكنيست لصالح غادي آيزنكوت ، رئيس الأركان السابق، الذي تقدم على رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في عدد التوصيات النيابية.

تفاصيل التوصيات النيابية لآيزنكوت

كشف الرئيس هرتسوغ خلال رسالة مصورة في ختام يومين من المشاورات مع قادة الأحزاب، أن 67 نائبا أوصوا بتكليف غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة. جاء هذا العدد متقدماً على الأربعة وستين نائبا الذين أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، بينما امتنع سبعة نواب آخرين عن التوصية بأيّ من المرشحين. ولم يحرز أيّ من المعسكرين الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مما يعني أن العملية البرلمارية تتطلب تحالفات معقدة لتشكيل كتلة برلمانية مؤيدة للحكومة الجديدة.

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دعم القائمتين العربيتين وآيزنكوت

حقق آيزنكوت معسكره فوزا محورياً بـ48 مقعدا، وهو ما لم يكن ليحدث لولا الدعم التاريخي الذي قدمته القائمتان العربيتان، الموحّدة والمشتركة. هذه القائمتان حصدتا معا 19 مقعدا، وهو نتيجة وصفت بالتاريخية في المشهد السياسي الإسرائيلي. كان لتلك الأصوات دور حاسم في دفع رصيدها نحو 67 نائباً، مما وضعها في موقف متقدم بشكل واضح أمام تحالف نتنياهو، الذي فشل في حشد الدعم الكافي لضمان الغالبية المطلقة.

استراتيجية القائمة المشتركة السياسية

في بيان صدر قبل لقائها مع الرئيس هرتسوغ، أعلنت القائمة المشتركة أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت، مؤكدة على أهمية توسيع الفارق بين المعسكرين. ذكرت القائمة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فرص استبدال الحكومة الحالية، وتضييق الطريق أمام محاولات مختلفة لتشكيل حكومة وحدة قومية تبقي بنيامين نتنياهو في الحكم. كان هذا التوجه تعبيراً صريحا عن رغبتها في تغيير المسار السياسي عبر دعم البديل الذي تراه أكثر توافقا مع مصالحها ومصالح المجتمع العربي.

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الخطوات المقبلة وإعلان التكليف

على الرغم من التقدم في التوصيات، إلا أن العملية لا تزال بحاجة إلى إجراءات إضافية، حيث أكد الرئيس هرتسوغ أنه سيعين أحد أعضاء الكنيست رسميا لمحاولة تشكيل حكومتين. من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن اسم المكلف في اليوم الأحد القادم، وهو ما سيبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات البرلمارية. سيحاول غادي آيزنكوت، إذا تم تكليفه، توحيد القوى المختلفة حوله لضمان استقرار الحكومة لمدة أربع سنوات، أو حتى حدوث انتخابات مبكرة أخرى إذا فشل في ذلك.

تحليل المشهد بعد المشاورات الرئاسية

أظهرت نتائج المشاورات الرئاسية التي استمرت يومين، تفوقا واضحا للقوى التي تدعم آيزنكوت مقارنة بحلف نتنياهو. هذا الوضع يعكس تباينا في الآراء بين أعضاء الكنيست حول مستقبل القيادة الإسرائيلية. بينما يعمل فريق آيزنكوت على بناء تحالفات واسعة تشمل الأطراف اليسارية والعربية، يسعى نتنياهو إلى تعزيز قاعدته المحافظة والدينية. النتيجة الحالية تشير إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون تحديا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا يتطلب مهارات تفاوضية عالية من المكلف الجديد، بغض النظر عمن سيختاره هرتسوغ.