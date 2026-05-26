إسرائيل تبدأ عملية برية في الأراضي اللبنانية، تتجاوز الخط الأصفر وتثير مخاوف من التصعيد العسكري

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية برية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت داخل الأراضي اللبنانية، حيث وصفوها بأنها تتجاوز ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” وسط تصاعد التوترات العسكرية على الحدود بين إسرائيل ولبنان خلال الساعات الأخيرة. ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، نفذت القوات المشاركة في العملية تحركات ميدانية محدودة داخل مناطق حدودية بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع الغربي. لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن حجم العملية أو أهدافها العسكرية الدقيقة. ويُستخدم مصطلح “الخط الأصفر” في الأدبيات العسكرية والإعلامية الإسرائيلية للإشارة إلى حدود أو نطاقات ميدانية حساسة قرب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، الذي تشرف عليه قوات الأمم المتحدة عبر قوة حفظ السلام الدولية اليونيفيل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أبرزها القناة 12 بأن عملية برية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت داخل الأراضي اللبنانية، حيث وصفوها بأنها تتجاوز ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” وسط تصاعد التوترات العسكرية على الحدود بين إسرائيل ولبنان خلال الساعات الأخيرة.

ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، نفذت القوات المشاركة في العملية تحركات ميدانية محدودة داخل مناطق حدودية بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع الغربي. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن حجم العملية أو أهدافها العسكرية الدقيقة.

ويُستخدم مصطلح “الخط الأصفر” في الأدبيات العسكرية والإعلامية الإسرائيلية للإشارة إلى حدود أو نطاقات ميدانية حساسة قرب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، الذي تشرف عليه قوات الأمم المتحدة عبر قوة حفظ السلام الدولية اليونيفيل. وقد أدت هذه التطورات إلى مخاوف من توسع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة، حيث حذرت عدة عواصم غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، من التصعيد والتهديدات المتبادلة، مطالبة الجانبين بالحفاظ على الاستقرار وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

في ظل غياب بيانات رسمية تفصيلية من الجانبين، تبقى التطورات الميدانية مرشحة لمزيد من التصعيد، خصوصًا مع استمرار الغارات والتهديدات المتبادلة، وسط مخاوف متزايدة من توسع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Lebanon Military Tensions Operation Tactical Movements Gaza Southern Lebanon Bacاع Hezbollah United Nations International Community Diplomacy Stability Conflict Escalation Military Escalation Tactical Maneuvers Border Tensions Line Of Control Line Of Contact Line Of Action Line Of Communication Line Of Supply Line Of Retreat Line Of Advance Line Of Communication Line Of Supply Line Of Retreat Line Of Advance Line Of Communication Line Of Supply Line Of Retreat Line Of Advance

United States Latest News, United States Headlines