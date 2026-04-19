إسرائيل تستعد لسيناريوهات انهيار الهدنة وتكثف تدريباتها العسكرية على جبهات متعددة

القاهرة الإخبارية تكشف عن استعدادات إسرائيلية عسكرية مكثفة لمواجهة احتمال انهيار الهدنة، مع خطط دفاعية وهجومية تشمل جبهات لبنان وإيران، وفرض إجراءات أمنية مشددة في القدس المحتلة.

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، من القدس المحتلة ، بأن الحكومة ال إسرائيل ية قد أعدت مجموعة من السيناريوهات العسكرية لمواجهة أي انهيار محتمل للهدنة السارية حاليًا. وتتضمن هذه السيناريوهات خططًا دفاعية وهجومية على حد سواء، وتغطي جبهات متعددة، بما في ذلك الجبهة الشمالية مع لبنان وجبهة إيران .

وتشير التطورات إلى حالة ترقب واستعداد مكثف داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، تحسبًا لأي طارئ قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي.

في سياق متصل، فرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة. تزامن هذا الانتشار الأمني الواسع مع زيارات وصفت بأنها حساسة، مما أدى إلى تقييد حركة الفلسطينيين في بعض المناطق.

لا تقتصر هذه الإجراءات على الجانب الأمني المباشر، بل تأتي ضمن إطار استراتيجية أوسع للاستعداد لأي تطورات مستقبلية.

تأتي هذه التحركات في ظل تقارير عسكرية إسرائيلية تشير إلى وجود خطط جاهزة للتنفيذ في حال فشلت المفاوضات الجارية، والتي قد تمتد لتشمل استهدافات تتجاوز البنية العسكرية التقليدية لتشمل منشآت اقتصادية وطاقوية، مما ينذر بتصعيد ذي أبعاد خطيرة.

علاوة على ذلك، كشفت المراسلة عن قيام جيش الاحتلال بإجراء تدريبات ومناورات عسكرية مكثفة داخل العمق اللبناني.

كما تعمل تل أبيب على تعزيز قدراتها في مراقبة الملف الإيراني، مع تركيز خاص على برنامجها الصاروخي والبالستي.

هذه الاستعدادات الميدانية المكثفة تندرج ضمن إطار استعدادات عسكرية موسعة تحسبًا لأي تصعيد محتمل، مما يعكس قلقًا إسرائيليًا متزايدًا من التوترات الإقليمية واستمرار التهديدات المتوقعة من الأطراف المتعددة.

إن الوضع الأمني المتأزم في المنطقة يستدعي متابعة دقيقة لتطوراته وتداعياته المحتملة على الاستقرار الإقليمي





