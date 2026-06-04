إسرائيل ولبنان يعلنان موافقتهما على تجديد وقف إطلاق النار

أعلنت إسرائيل ولبنان موافقتها على تجديد وقف إطلاق النار، بينما أوضح مدير عام خط نجدة الطفل أن زيادة أعداد البلاغات المقدمة نتيجة لوعي المواطنين. وفي سياق متصل، تصرفت النيابة المحمولة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بعد سماع أقواله. وفي بلاد أخرى، توفي الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

أعلنت إسرائيل و لبنان موافقتها على تجديد وقف إطلاق النار ، بينما أوضح مدير عام خط نجدة الطفل أن زيادة أعداد البلاغات المقدمة نتيجة لوعي المواطنين. وفي سياق متصل، تصرفت النيابة المحمولة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بعد سماع أقواله.

وفي بلاد أخرى، توفي الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد أن راقب جولته التفقدية في منظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية. وبدأت الجولة التفقدية بكلمة للفريق أشرف سالم زاهر، نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لطلبة الأكاديمية ودارسي الدورات المدنية. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للأكاديمية العسكرية المصرية وبرامجها الدراسية التي تنفذ وفق أحدث نظم التأهيل.

وأوصى الدارسين بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام باللياقة البدنية ومواصلة الاطلاع، بما يسهم في بناء وعي صحيح بمختلف القضايا والموضوعات. وأعقب ذلك مشاهدة عدد من الأنشطة الرياضية التي ينفذها الطلبة والدارسون بشكل يومي، كما شارك القائد العام للقوات المسلحة والسادة الوزراء دارسي الدورات المدنية طابور اللياقة، تلاها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة والأنشطة الخاصة بالتأهيل البدني.

وناقش الفريق أشرف سالم زاهر دارسي الدورات المدنية في عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات دراستهم بالأكاديمية، ومدى تأثير ذلك في صقل سماتهم الشخصية والارتقاء بمستوياتهم العلمية وفقاً لتخصصاتهم المختلفة





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