إسرائيل تستفيد من توتر مضيق هرمز لتصعيد عسكري في جنوب لبنان

تحليل أستاذ العلوم السياسية سهيل دياب يكشف كيف تستغل إسرائيل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لتكثيف هجماتها في جنوب لبنان، في سياق سعيها لإعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية وتعزيز مكانتها داخليًا.

أعلن أستاذ العلوم السياسية، سهيل دياب، أن التصعيد العسكري ال إسرائيل ي المتصاعد في جنوب لبنان لا يمكن فصله عن المشهد الإقليمي المتوتر الذي يعيشه الشرق الأوسط في الأيام القليلة الأخيرة.

فقد ارتفعت حدة الاحتكاكات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، ما أضفى على الساحة اللبنانية أجواءً من عدم الاستقرار والقلق. يرى دياب أن إسرائيل تستغل هذه الظروف لتكثيف عملياتها على الأرض، حيث تتجاوز أهدافها الأمنية التقليدية لتشمل محاولة دفع المنطقة نحو صراع أوسع قد يضع ضغطًا أكبر على طهران ويعيد تشكيل تحالفات القوى الإقليمية.

ويضيف أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية تلّ أبيب لتوظيف التوترات الإقليمية كمنصة لتعزيز مواقفها الداخلية وإظهار القوة أمام المواطنين الذين يواجهون انتقادات شديدة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة





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