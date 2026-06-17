إسرائيل تلغي صلاحيات بلدية الخليل في التخطيط والبناء بموجب تعديل بروتوكول 1997

أثار قرار إسرائيلي بتجريد بلدية الخليل من صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق تحت سيطرتها الأمنية جدلاً واسعاً، حيث يعيد القرار بروتوكول الخليل الموقع عام 1997 إلى الواجهة ويشكل تعديلاً أحادياً على الترتيبات التي حكمت المدينة لعقود.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي ب تسلئيل سموتريتش بدء إجراءات تجريد بلدية الخليل الفلسطينية من صلاحيات التخطيط والبناء في أجزاء من المدينة، وذلك في خطوة تعيد بروتوكول الخليل الموقع عام 1997 إلى واجهة الاهتمام.

البروتوكول، المسمى رسمياً 'البروتوكول الخاص بإعادة الانتشار في الخليل'، كان قد قسّم المدينة إلى منطقتين: H1 تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية مع بقاء صلاحيات مدنية فلسطينية فيها باستثناء ما يتعلق بالإسرائيليين وممتلكاتهم. القرار الإسرائيلي الجديد يلغي عملياً الارتباط التخطيطي لبلدية الخليل في مناطق H2 وينقل الصلاحيات إلى السلطات الإسرائيلية، بما يشمل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي. ويشكل ذلك تعديلاً أحادياً على الترتيبات التي حكمت إدارة المدينة منذ توقيع البروتوكول قبل نحو ثلاثة عقود.

وقد وُقع البروتوكول بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ضمن ترتيبات أوسلو، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994. ورغم السيطرة الأمنية الإسرائيلية على H2، احتفظ الجانب الفلسطيني بصلاحيات في البناء والتخطيط والبنية التحتية والخدمات البلدية. واعتبر مسؤولون فلسطينيون القرار الإسرائيلي مساساً بالاتفاقات الدولية الموقعة برعاية وإشراف دوليين. وتتميز الخليل بكونها المدينة الوحيدة في الضفة الغربية التي تضم وجوداً استيطانياً داخل مركزها القديم





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