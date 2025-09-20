إسرائيل تواصل انتهاكاتها في سوريا: توغلات بالقنيطرة وتصعيد عسكري بالجولان

توغلت القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية، مستهدفة القنيطرة والجولان المحتل، وسط تجاهل دولي وتصاعد للتوترات الإقليمية. تفتيش المدنيين ونصب الحواجز جزء من هذه الانتهاكات المستمرة، مما يثير المخاوف بشأن الأمن والاستقرار.

أكد مراسل القاهرة الإخبارية في سوريا ، خليل هملو، أن القوات ال إسرائيل ية كثفت من انتهاكات ها داخل الأراضي السورية، متوغلة مجدداً في منطقة القنيطرة ، المعروفة بمدينة السلام. تقع القنيطرة على بعد حوالي أربعة كيلومترات فقط من خط فض الاشتباك، مما يجعلها منطقة حساسة للغاية في جنوب البلاد. هذه التوغلات تأتي في سياق تصاعد التوتر الإقليمي وتجاهل ملحوظ من المجتمع الدولي، مما يثير مخاوف جدية بشأن انعكاسات هذه الأفعال على أمن المنطقة واستقرارها.

أوضح المراسل أن القوات الإسرائيلية قامت بتفتيش عدد من المدنيين، ونصب حواجز مؤقتة لتفتيش المركبات، مع تركيز خاص على فحص محتويات الهواتف المحمولة، وهو ما يدل على استمرار سياسة التضييق والترهيب. هذه الممارسات، التي كانت تعتبر في السابق استثنائية، أصبحت الآن سلوكاً معتاداً للقوات الإسرائيلية في هذه المناطق، مما يعكس تصعيداً خطيراً في انتهاكات حقوق الإنسان والسيادة السورية. كما أشار المراسل إلى أنه في تطور لافت، دفعت قوات الاحتلال مساء أمس بآليات هندسية عسكرية إلى بلدة كودنة في القطاع الأوسط من الجولان المحتل، حيث بدأت في إقامة سواتر ترابية وحواجز على الطرق الحيوية. هذا التحرك العسكري المكثف يثير تساؤلات حول الأهداف الإسرائيلية الحقيقية، ويعزز الاعتقاد بوجود نية لتعزيز الوجود الميداني في الجنوب السوري. \تعتبر هذه التطورات جزءاً من سلسلة متصاعدة من الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، والتي تشمل أيضاً الغارات الجوية المتكررة على أهداف داخل الأراضي السورية، والتي غالباً ما تستهدف البنية التحتية الحيوية أو المواقع العسكرية. هذه الغارات، التي غالباً ما يتم تنفيذها دون الحصول على إذن أو موافقة من الحكومة السورية، تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية وقواعد القانون الدولي. الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يثير تساؤلات حول فعالية المؤسسات الدولية في حماية السيادة الوطنية وسلامة المدنيين. إن استمرار هذه الانتهاكات يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويهدد بتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام. \يشير تواجد الآليات العسكرية والهندسية في منطقة الجولان المحتل إلى محاولة إسرائيلية لترسيخ سيطرتها على المنطقة وتعزيز وجودها العسكري. بناء السواتر الترابية والحواجز على الطرق الحيوية يعرقل حركة السكان ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، كما يزيد من صعوبة تنقلهم ويجعلهم عرضة للخطر. إن استمرار هذه الممارسات يعكس تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان المحتل، والتي تعتبره أرضاً محتلة. إن غياب ردود الفعل الدولية الحاسمة يشجع إسرائيل على المضي قدماً في سياستها التوسعية، مما يعرض الأمن الإقليمي للخطر ويزيد من معاناة السكان المدنيين. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويدين هذه الانتهاكات بشكل صريح، وأن يمارس الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات غير القانونية واحترام سيادة الأراضي السورية.\وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وحصار القطاع، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. إن الربط بين الأحداث في سوريا وغزة يوضح الترابط بين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والقضايا الإقليمية الأوسع، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة





إسرائيل سوريا القنيطرة الجولان المحتل انتهاكات توترات إقليمية تفتيش حواجز العدوان على غزة

